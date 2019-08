Rosatom, incriminată pentru testarea unei rachete în apropierea unei zone populate Un ecologist din nordul Rusiei a declarat joi ca Agentia nucleara de stat rusa Rosatom a comis o crima efectuand un test secret saptamana trecuta in aproapierea unor zone locuite, ceea ce a provocat o crestere scurta a nivelului de radiatii in orasul sau natal, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Rosatom a declarat ca accidentul din 8 august s-a produs in timpul testarii unei rachete implicand o "sursa de energie izotopica" pe o platforma in Marea Alba. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in acest accident.



Ministerul rus al Apararii declarase initial ca nivelul de radiatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile norvegiene de securitate nucleara au anuntat joi ca au detectat cantitati infime de iod radioactiv in regiunea de la frontiera cu Rusia in zilele care au urmat unei explozii la o baza militara ruseasca, informeaza France Presse, citata de Agerpres. Esantioanele respective au fost colectate…

- Esantioanele respective au fost colectate intr-o statie de filtrare a aerului la Svanhovd, in nordul tarii, in apropierea imediata a frontierei cu Rusia, intre 9 si 12 august.La 10 august, Agentia nucleara rusa Rosatom comunicase despre o explozie soldata cu cinci morti cu doua zile mai…

- Kremlinul a anuntat marti ca va castiga cursa de dezvoltare a unor arme nucleare de generatie noua, in pofida accidentului unei rachete misterioase produs in nordul Rusiei, care a provocat cresterea temporara a nivelului radiatiilor, transmite Reuters potrivit news.ro.Rosatom, agentia nucleara…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet),…

- Cei cinci specialisti în energie nucleara care au murit pe 8 august vor fi decorati postul de guvernul rus. Anuntul privind decorarea celor 5 victime ale misteriosului incident a fost facut chiar de Valentin Kostiukov, directorul centrului de cercetari din Sarov unde lucrau, scrie…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca a reușit sa respinga un atac cu drone și racheta asupra principalei baze aeriene a Rusiei in Siria, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax. Agenția rusa RIA a informat ca forțele armate au reușit sa doboare șase rachete care se indreptau…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca a reușit sa respinga un atac cu drone și racheta asupra principalei baze aeriene a Rusiei in Siria, anunta Reuters. Agenția rusa RIA a informat ca forțele armate au reușit sa doboare șase rachete care se indreptau spre baza Hmeymim din provincia…