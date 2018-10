Stiri pe aceeasi tema

- Depresiunea tropicala Gordon s-a indreptat spre nord in cursul zilei de joi, amenintand cu ploi abundente statele federale americane din centrul acestei tari, in timp ce uraganul Florence se indreapta spre Insulele Bermude cu vanturi ce ating viteze de 185 de kilometri pe ora, au anuntat meteorologii…

- Autoritatile din Statele Unite au decretat stare de urgenta in statele americane Louisiana si Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentantii Centrului National pentru Uragane (NHC), relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Furtuna tropicala Gordon a crescut in intensitate si are mari sanse sa se transforme in uragan cand va atinge, in a doua parte a zilei de marti, zona de uscat din nordul si centrul Golfului Mexic, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Gordon…

- Uraganul Lane, retrogradat vineri la nivel de furtuna tropicala, s-a apropiat de centrul arhipelagului Hawaii din Oceanul Pacific provocand ploi torentiale si inundatii de amploare pe Insula Mare, au anuntat reprezentantii Apararii civile, citati de Reuters. Insotit de rafale de vant care…

- Furtuna tropicala Ileana s-a format duminica in largul Oceanului Pacific in dreptul tarmurilor de sud ale Mexicului si este de asteptat sa aduca ploi abundente in mai multe state mexicane, potrivit Serviciului Meteorologic National (SMN) citat de EFE. La 16:00 ora locala (21:00 GMT), furtuna Ileana…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme severa imediata in județele Arad și Timiș, fiind anunțate frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, avertizare valabila pana la ora 17.00. Printre fenomenele meteorologice așteptate se numara frecvente…

- Bilantul in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate in Vietnam de furtuna tropicala Son Tinh a ajuns marti la 27 de morti si 7 disparuti, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, citata de Reuters.

- „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și pe arii restranse caderi de grindina. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor…