Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir a caștigat ultimul derby „de Alba” al turului de campionat, invingand cu scorul de 3-1 (2-1), in deplasare, pe Industria Galda de Jos și ataca locul intai al Seriei a 4-a. Cu cel mai bun “adevar” al seriei, gruparea de sub Dragana a profitat de runda favorabila și s-a apropiat de…

- Oaspetii au deschis scorul in min. 25, prin Saracin, Crisul egaland inainte de pauza, min. 40, prin Ianc. Dupa pauza a urmat tavalugul gazdelor, cu trei reusite in sapte minute: Pavel min. 61, Budur min. 65 si Ianc min. 67, cel din urma inscrruind si in proprie poarta, in min. 88, la un carambol…

- Șoimii Lipova a invins astazi pe Metalurgistul Cugir, scor 1-0 (0-0), gol marcat de Vasinc (80), in derby-ul rundei a 12-a din Seria a 4-a a eșalonului terț, meci ce s-a disputat la Pincota, intre echipe clasate pe podium, iar gruparea aradeana și-a consolidat poziția de lider, avand acum 9 puncte avans…

- Echipa de sub Dragana a avut parte de un adversar incomod astazi, FC Avrig, echipa ce a pus probleme “albanezelor” in acest sezon: victorie la Galda (in runda inaugurala) și remiza la Alba Iulia in etapa precedenta, dar echipa lui Calin Moldovan a cucerit punctele de o maniera autoritara, impunandu-se…

- Cum s-a marcat: 0-1, Capata (min. 23), sut din afara careului; 1-1, Sulea (min. 42), sut sub transversala; 2-1, Vasiu (min. 56), cu o lovitura de cap in urma unui corner; 2-2, Capata (min. 77), tot cu capul; 3-2, Burla (min. 84), un „cap” excelent plasat; 4-2, Poiana (min. 88), sut imparabil, aproape…

- Partida disputata astazi pe „Arena Cugir” (cu o noua tabela electronica in dotare, inaugurata cu acest meci!), dintre Metalurgistul și Millenium Giarmata, contand pentru runda a 4-a a Seriei a 4-a, s-a incheiat cu victoria trupei lui Calin Moldovan, scor 3-1 (1-0), goluri marcate de Șauca (43), Dicu…

- Luceafarul a inceput cu o echipa experimentala jocul din turul IV al Cupei Romaniei cu Gloria Lunca Teuz Cermei, locul 5 in Liga 3, Seria 4. Fata de formatia folosita din primul minut in campionat cu UTA, contra Gloriei antrenorul Cristian Luput a trimis pe teren noua nume noi, printre care…

- Metalurgistul Cugir a reușit sa treaca peste inceputul nefast de sezon competițional (egalul de la Chișineu-Criș și eliminarea din Cupa Romaniei) și a invins pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (1-0), golurile fiind marcate de Andrei Vaștag (min. 8, respectiv 81) și Radu Necșulescu (min. 90+1). Partida disputata…