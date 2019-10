Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- (corespondența din Strasbourg) Eurodeputații au dezbatut miercuri stadiul in care se afla negocierile pentru Brexit și au adoptat o rezoluție care reitereaza sprijinul lor pentru poziția UE și arata ca Parlamentul European respinge orice acord de retragere fara un mecanism de protecție (backstop). In…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a suferit o înfrângere usturatoare, marți seara, în Parlamentul britanic, unde deputații au adoptat o moțiune prin care vizeaza o amânare a Brexitului, prevazut sa se produca pe 31 octombrie, transmit AFP și Reuters.Mai exact, parlamentarii…

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune…

- Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat ieri Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi,…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul în care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerând organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, relateaza Mediafax."Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri…

- Sir Alan Duncan, ministru de stat pentru Europa si Americi, cunoscut ca un vechi critic al lui Johnson, este al doilea membru al guvernului Theresei May care demisioneaza inaintea plecarii anuntate a acesteia din fruntea executivului. Joia trecuta, secretarul de stat in Ministerul Culturii, Margot…