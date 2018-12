Potrivit sursei citate, in cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor privind impozitarea veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, in data de 27 noiembrie, membrii Comisiei de Industrii si Servicii, impreuna cu cei ai Comisiei pentru Buget, Finante si Banci, au propus eliminarea posibilitatii deducerii redeventei din impozitul pe veniturile suplimentare precum si aplicarea acestui impozit luand in calcul un pret de referinta nerealizat, informeaza Agerpres.ro.



O astfel de masura va descuraja…