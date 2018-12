Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea lui Jose Mourinho de pe banca tehnica a lui Manchester United a fost cu ecou. Unul dintre cei mai importanti jucatori care a imbracat tricoul echipei de pe Old Trafford, Wayne Rooney, a precizat ca decizia luata de conducere in privinta antrenorului portughez a fost perfecta.

- Cotidianul The Sun a scris, luni, ca fostul antrenor Alex Ferguson este cel care "trage sforile" la Manchester United dupa plecarea portughezului Jose Mourinho.Ferguson a antrenat 27 de ani echipa din Manchester, inainte de a se retrage, in 2013. De atunci, el a ramas in conducerea clubului,…

- Dupa ce a fost demis de la ”carma” celor de la Manchester United, Jose Mourinho a parasit orasul unde a antrenat mai bine de doi ani si s-a intors in capitala Angliei, Londra, scrie mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de Senat: OUG pe Legile Justiției, RETRIMISA in Comisia Iordache…

- Jose Mourinho s-a despartit oficial de Manchester United marti, dupa doi ani, sapte luni si 23 de zile la ”carma” echipei de pe Old Trafford, iar Michael Carrick ar urma sa conduca antrenamentele ”diavolilor” pana ce acestia ii vor gasi un inlocuitor lui ”The Special...

- Jose Mourinho, 55 de ani, a fost demis de la Manchester United, a anunțat astazi BBC. Antrenorul portughez preluase echipa de pe Old Trafford pe 27 mai 2016, cand semnase un contract valabil pana in vara lui 2019. „Clubul dorește sa-i mulțumesca lui Jose pentru munca depusa in aceasta perioada și ii…

- Manchester United și Arsenal au terminat la egalitate pe "Old Trafford", scor 2-2. A fost al 9-lea meci fara victorie pentru trupa lui Jose Mourinho din acest campionat, care e pe locul 8, la 8 puncte de top 4. Meciul nu va fi insa uitat ușor de un parior din Anglia, care a obținut un caștig frumos,…

- Manchester United a aerul din optimile Champions League doar in primul minut de prelungiri: Fellaini a inscris, United a caștigat cu 1-0 meciul cu Young Boys Berna, iar formația de pe Old Trafford s-a calificat in primavara C1. Imaginea zilei a fost oferita de Jose Mourinho - tensionat peste masura…

- Aventura lui Jose Mourinho la Manchester United se termina dupa meciul din campionat cu Newcastle, programat sambata, de la 19:30, indiferent de rezultatul partidei de pe Old Trafford. Informatia demiterii lui...