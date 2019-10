Ronnie O’Sullivan, un singur meci pe 5 octombrie. Poate ultimul

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Ceva Marunt, compus din Sergiu Floroaia, Sorin Parcalab, Toma Alexandru și Cristi Popesco gazduiesc la Sala Palatului cel mai mare show de stand-up comedy al lor de pana acum. „Ceva Marunt la Sala Palatului” are loc pe 8 octombrie incepand cu ora 20:00 și va reuni glume consacrate și noi deopotriva…

- De la prima punere in scena pe Broadway, in 1956, și pana astazi, musicalul „My Fair Lady” continua sa cucereasca generații intregi de spectatori, fiind denumit de critici „musicalul perfect”. Daca doriți sa petreceți o seara relaxanta, plina de umor, in compania familiei sau a prietenilor, va propunem…

- Bucureștiul va fi din nou capitala snookerului mondial! Pe 5 octombrie, unul dintre cei mai mari jucatori din istorie, Ronnie O’Sullivan, va reveni in Romania pentru un eveniment special. Ronnie, campion mondial, va juca la Bucuresti un meci cu multipla campioana mondiala: Reanne Evans. De asemenea,…

- In topul celor mai recomandate spectacole de la inceputul toamnei se regasește „My Fair Lady”, unul dintre cele mai longevive și de succes musicaluri din toate timpurile. Actuala versiune a celebrei povești de dragoste, plina de umor, va avea loc pe 2 octombrie, la Sala Palatului, de la ora 19:30. Distribuția…

- iaBilet.ro, lider al pietei de ticketing in Romania, dupa numarul de clienti si bilete vandute, anunta un parteneriat cu Sodexo prin care clientii site-ului pot cumpara bilete online la cele peste 600 de evenimente din 70 de orase si folosind tichetele culturale pe cardurile oferite de Sodexo. Metoda…

