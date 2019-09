Ronnie O’Sullivan: Night of 1,000 Centuries Tour Ronnie O’Sullivan, cel mai titrat jucator de snooker din lume, revine in Romania pe 5 octombrie de la ora 19:00 la Circul Metropolitan Bucuresti pentru un eveniment unicat. Ronnie, campion mondial, va juca la Bucuresti un meci cu multipla campioana mondiala: Reanne Evans. De asemenea, doi jucatori romani vor avea sansa sa joace cate un frame cu Ronnie O’Sullivan. Meciul nu va fi televizat asa ca organizatorii vor oferi spectatorilor doua evenimente unice: unul de la ora 13:00 si altul la ora 19:00. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

