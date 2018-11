Ronaldo,obsedat de viata privata?Angajatii au semnat contacte de confidentialitate pe 70 de ani Ronaldo vrea ca viața sa privata sa fie ferita de ochii presei! Angajații fotbalistului, care se ocupa de casa in care locuiește starul portughez, au semnat contracte de confidențialitate pe durata a 70 de ani. Cei care lucreaza pentru Ronaldo nu au voie sa faca nicio dezvaluire despre viața fotbalistului, pana cand nu trec 70 de ani de la decesul sau Așadar, cine lucreaza pentru Ronaldo nu are voie sa faca nicio dezvaluire despre viața fotbalistului, pana cand nu trec 70 de ani de la decesul sau sau a celor din familia acestuia. Practic, angajații nu vor putea sa vorbeasca public niciodata despre… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri tari ale Football Leaks, care il vizeaza de acesata data pe Cristiano Ronaldo (33 de ani), starul lui Juventus. Lusitanul vrea ca viata sa privata sa fie ferita in totalitate de ochii presei si isi obliga angajatii sa semneze contracte de confidentialitate.Concret, cine lucreaza…

- Madalina Ghenea a intervenit in scandalul in care este implicat Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol de Kathryn Mayorga, o femeie de 34 de ani care susține ca fapta odioasa a avut loc in urma cu ani de zile, in 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas.