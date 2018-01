Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec și a spus ca a refuzat o oferta pentru atacantul de 26 de ani. "Eu am mare incredere in Alibec. Am avut acum oferta pentru el, un milion de euro pentru a-l imprumuta 4 luni. Eu l-am luat cu 1,7 milioane și acum putem sa primesc 1…

- Desemnat cel mai bun fotbalist al lumii in 1995, in ancheta celebrei reviste "France Football", Weah s-a aflat la a doua tentativa de a obtine cea mai inalta functie a tarii sale. In 2005 a fost invins in alegeri de Ellen Johnson Sirleaf, prima femeie din istoria Africii ajunsa sef de stat. Fostul fotbalist…

- Presa din peninsula scrie ca Arsenal deja a inaintat catre Juventus o oferta de 35 de milioane de lire sterline pentru marocanul Medhi Benatia. Pentru a nu rata pentru al doilea an consecutiv prezența in grupele Champions League, Arsene Wenger iși dorește sa iși intareasca echipa in perioada de mercato…

- Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, in urma prestigioasei anchete Top 100, organizata și așteptata an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcatuirea acestei ierarhii fiind consultați 169 de experți, intre care foști internaționali,…

- CSM Poli Iași se va desparți in aceasta iarna de Tiago Alemida, Danu Spataru și Alexandru Vremea. De asemenea, Andu Moisi (21 de ani) și Adrian Moldovan (18 ani) vor pleca sub forma de imprumut la Miroslava. Moldovenii cauta sa mute in continuare interesant pe piața transferurilor, asta dupa ce in vara…

- Cand il intrebi pe Dan Petrescu cine i-a fost cel mai bun prieten dintre fotbaliștii straini alaturi de care a jucat in Italia sau in Anglia, fostul international raspunde imediat: uruguayanul Gustavo Poyet. Cei doi au fost colegi la Chelsea timp de 4 sezoane. De atunci, carierele li s-au despartit,…

- ”PNL-ul nu mai vorbește despre proprietatea privata, o valoare centrala a liberalismului. Sper ca Ludovic Orban sa-și lamureasca povestea asta cu ultima infațișare, sper sa fie achitat, pentru ca și eu cred ca e un nevinovat, și de atunci incolo sa nu mai fie la fel de timid in a lua taurul de coarne.…

- Dupa luni de zile de amanari, Diego Maradona a ajuns in sfarșit in India, la Calcutta, la dezvelirea statuii sale inalte de 3,6 metri. Marea problema: statuia nu seamana deloc cu El Pibe de Oro, iar ironiile au inceput sa curga pe twitter. "Maiestria" cu care a fost executata a adus aminte de o alta…

- Veste buna pentru Alvaro Morata dupa tragerea la sorți din Liga Campionilor, in urma careia Chelsea și-a aflat adversarul din optimile competiției.Cel mai scump fotbalist spaniol din toate timpurile a anunțat ca va deveni tata.

- Statuia are o inalțime de patru metri, iar fotografiile acesteia publicate pe rețelele de socializare au atras numeroase ironii din partea fanilor, care considera ca aceasta seamana foarte puțin cu Maradona. Unii dintre internauți au comparat statuia argentinianului cu cea a lui Cristiano…

- FCSB se va duela cu italienii de la Lazio, in 16-imile Europa League, meciurile urmand a avea loc pe 15 februarie, la București, și pe 22 la Roma. Lazio e in forma excelenta grație golgeterului Europei, a carui medie e de peste un gol pe meci, și a antrenorului tanar, care a reușit sa inchege o trupa…

- Diego Maradona s-a deplasat in India unde a participat luni la inaugurarea unei statui care il reprezinta pe starul fotbalului argentinian in momentul in care ridica trofeul Cupei Mondiale, cucerit cu naționala țarii sale in 1986, informeaza cotidianul britanic The Telegraph.Statuia are o…

- Diego Maradona s-a deplasat in India unde a participat luni la inaugurarea unei statui care il reprezinta pe starul fotbalului argentinian in momentul in care ridica trofeul Cupei Mondiale, cucerit cu naționala țarii sale in 1986, informeaza cotidianul britanic The Telegraph. Statuia are…

- Revenit printre titulari la Sparta Praga, Bogdan Vatajelu a avut parte de o surpriza la partida caștigata de echipa sa pe teren propriu cu Mlada Boleslav, scor 3-0. La meciul de la Praga a asistat și Adrian Mihalcea, secundul lui Cosmin Contra la echipa naționala. ...

- Antrenorul lui Chelsea, Antonio Conte, susține ca N'Golo Kante ar fi meritat sa caștige Balonul de Aur din acest an. Cu toate acestea, Conte considera ca dintre actualii jucatori ai lui Chelsea cele mai mare șanse de a caștiga trofeul le are Eden Hazard. In opinia tehnicianului italian, jucatorii ofensivi…

- Lucas Moura de la Paris Saint-Germain a ajuns la un acord de principiu cu echipa Beijing Guoan din China, pentru un transfer in ianuarie, naruind astfel dorința lui Chelsea de a-l aduce pe fotbalist pe "Stamford Bridge". Dupa ce a purtat discuții cu foștii sai colegi de echipa Renato Augusto și Ezequiel…

- Bogdan Pralea Antrenorul-jucator al HC Vaslui, Bogdan Pralea, inca mai crede in prezența echipei sale in play-off, deși șansele s-au diminuat considerabil dupa eșecul de la Suceava. ”Cat timp, matematic, avem posibilitatea de a accede in play-off, nu ne ramane decat sa luptam”, afirma Bogdan Pralea,…

- O statuie infațișandu-l pe fostul mare atlet jamaican Usain Bolt a fost dezvelita duminica in fața stadionului național din capitala țarii sale, Kingston, in Parcul Independenței, relateaza site-il radioteleviziunii belgiene RTBF. Statuia îl înfațișeaza pe Bolt în…

- Fotografia prin care cantareata americana Beyonce a anuntat ca este insarcinata, parodiata ulterior de mai multi utilizatori, a fost desemnata cea mai apreciata imagine publicata pe Instagram in anul 2017, informeaza nme.com.Beyonce a publicat imaginea in luna februarie, anuntand ca ea si…

- Mirel Radoi (36 de ani) si-a spus parerea despre modul in care Gigi Becali se comporta cu Nicolae Dica, apoi a anuntat ca fostul sau "secund" nu va mai tolera foarte mult timp interventiile finantatorului in viata echipei. Intr-o interventie telefonica la Telekom Sport, fostul fundas a venit si…

- Denis Alibec n-a fost inclus in lot pentru meciul pierdut ieri de FCSB pe terenul Astrei, scor 0-2, insa foștii colegi ii duc dorul și spun ca atacantul trebuie ajutat. Alexandru Ionița a fost cel mai bun jucator de pe teren, fiind notat cu 8 de Gazeta Sporturilor, dar ii ataca pe oficialii roș-albaștrilor…

- O scoala catolica din Australia a acoperit o statuie a unui sfant din cauza ca era prea ambigua si aluziva. Opera reprezenta pe sfintul Martin care intinde o bucata de paine unui copil sarac. Sfintul Martin care da piine unui copil sarac: aceasta reprezinta statuia ridicata la scoala catolica Blackfriars…

- Argentinianul va conduce grupul campionilor mondiali la ceremonia de la 1 decembrie. Alaturi de el, englezul Gordon Banks, brazilianul Cafu și spaniolul Puyol. Pe 1 decembrie, Vladimir Putin va gazdui la palatul Kremlin, din Moscova, tragerea la sorți a grupelor CM 2018. O ceremonie ce va fi prezentata…

- Fankaty Dabo, jucator imprumutat de Chelsea la Vitesse, a marcat un autogol antologic in meciul pe care echipa sa l-a pierdut cu 2-4 in deplasare cu Groningen. Presat de un adversar, fundașul lateral de 22 de ani a incercat sa trimita mingea catre propriul portar, insa acesta era ieșit din poarta și…

- Unul dintre componentii echipei care a adus atat de multe bucurii suporterilor sibieni in anii '90, cand imbraca tricoul echipei FC Inter, Viorel Jurca, a incetat din viata. In varsta de 60 de ani, Jurca s-a stins in urma unui infarct, in aceasta dimineata, informeaza tribuna.ro .

- Romania va juca maine o partida amicala impotriva Turciei, selecționata pregatita de Mircea Lucescu. Partida se joaca pe 9 noiembrie, de la ora 20:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. "Avem nevoie de exprimare, trebuie sa ne imbunatațim faza de atac, sa avem mai multe ocazii și…

- Rapperul american Sean ”Diddy” iși schimba numele pentru a cincea oara. De data asta i-a șocat pe toți cu alegerea lui. Acesta a facut anunțul pe Twitter. Artistul a anuntat, sambata, cu ocazia implinirii varstei de 48 de ani, ca isi schimba numele de scena pentru a cincea oara, urmand sa raspunda la…

- Hatem Elhamed, fundasul de 26 de ani al celor de la Hapoel Beer Sheva, a declarat ca a ramas sustinator pe viata al fostei echipe, Dinamo, dar deplange situatia dramatica in care a ajuns formatia pentru care a evoluat in 2015, acum la un pas de a lupta pentru evitarea retrogradarii. "Urmaresc Dinamo…

- Gigi Becali sustine ca are in continuare oferte pentru Denis Alibec, in ciuda perioadei slabe pe care o traverseaza atacantul de 26 de ani. Alibec a revenit in lotul echipei, dar impresarul sau, Florin Lovin, sustine ca va pleca in Anglia pentru a negocia transferul la un alt club. Alibec…

- O statuie din fier beton, infatisand o pe Simona Halep in momentele de bucurie dupa ce a castigat semifinala de la Beijing, victorie echivalenta cu urcarea pe locul intai mondial, se afla in satul satul Prooroci din judetul Olt.Statuia este amplasata in curtea celui care a realizat o in trei zile ,…

- Dupa ce a ajuns pe locul 1 WTA, Simona Halep a avut parte de o surpriza: o statuie de 2 metri. Artistul Catalin Mihalache a decis sa-i faca o statuie Simonei Halep, imortalizand momentul de dupa semifinala de la Beijing, cand a primit de la organizatori un buchet de trandafiri, in forma numarului unu.…

- In calitate de capitani ai naționalelor țarilor lor, Messi și Ronaldo au votat și ei in ancheta la finalul careia portughezul a caștigat "The Best FIFA Award". Starul argentinian i-a ales, in ordine, pe Luis Suarez, Andres Iniesta și Neymar, coechipierii sai de la echipa blaugrana, in timp ce portughezul…

- Artistul Catalin Mihalache, cunoscut pentru sculpturile in culori vii ale unor personalitați contemporane, personaje din povești ori figuri istorice, a realizat o statuie a Simonei Halep, reprezentand-o pe tenismena in momentul in care a devenit lider mondial și a primit un aranjament floral cu cifra…

- Gigi Becali a dezvaluit ca este interesat sa-l tranfere pe Tudor Baluța, fundașul de 18 ani al celor de la Viitorul. "Singurul jucator despre care pot vorbi acum este Nemec. Bine, mai este un jucator cu care aș putea sa negociez, Baluța, fundașul central. Dau bani acum și-l las sa joace acolo. Așa as…

- Messi a marcat golul cu numarul 100 in partida pe care formatia sa, FC Barcelona, a castigat-o, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), in fata formatiei Olympiakos Pireu, in etapa a treia a Grupei C a Ligii Campionilor. Argentinianul a marcat golul de 2-0. Lionel Messi a inscris 100 de goluri -…

- Gabi Balint, fost jucator la Steaua, l-a criticat și el pe Denis Alibec, capitanul FCSB, care a avut o reacție nervoasa in finalul meciului cu FV Voluntari, 0-0, cand a fost schimbat. "Nu poți sa te porți intr-un fel cu un jucator și in altfel cu alții, cand e vorba de un grup, nu ai cum. Pana la urma,…

- Fost fotbalist, antrenor și impresar, Marcel Pușcaș a deplans soarta Rapidului, batranul club nascut in 1923 ajungand sa evolueze acum in Liga a 4-a. "Am lucrat la Rapid de doua ori. Am plecat ca fotbalist in 1978 și am revenit in 1992 ca antrenor. Același bec de la sauna lipsea din 1978 pana cand…

- Antrenorul lui Chelsea, Antonio Conte (48 de ani) a facut o marturisire surprinzatoare intr-un interviu acordat pentru GQ Magazine. Italianul care a adunat 518 meciuri ca jucator și a marcat 45 de goluri și-a inceput cariera de antrenor in 2006, la Arezzo. A antrenat pana acum 6 echipe de club și naționala…

- Cea mai urata statuie din Romania care-l intruchipeaza pe voievodul Mihai Viteazul, amplasata in Piața Unirii din Slobozia, a fost demolata de autoritațile locale la 3 ani dupa amplasare.La momentul dezvelirii, oamenii care au vazut monumentul au declarat ca statuia seamana cu Moș Craciun.…

- Fostul mare fotbalist al Liberiei, George Weah, este aproape de a câstiga alegerile prezidentiale din Liberia. Conform BBC, fostul fotbalist de la AC Milan a iesit învingator în 11 dintre cele 15 regiuni ale tarii. Rezultatele partiale ale alegerilor prezidentiale din Liberia…

- Duminica seara, Inter și AC Milan se vor intalni intr-un nou episod din Derby della Madonnina. Cu aceasta ocazie, jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport au alcatuit un top al celor mai frumoase goluri marcate in derby-ul milanez. Surpriza, pe locul 1 nu se afla nici Ronaldinho, nici Kaka,…

- Vineri, 13 octombrie 2017, in Piața Unirii din Slobozia muncitorii din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public au dat jos de pe soclu scandaloasa statuie care-l reprezenta pe Mihai Viteazul. Deși autoritațile locale nu au oferit un punct oficial de vedere cu privire la inlocuirea monumentului,…

- Dupa un start de sezon presarat cu rezultate bune, in care a cucerit nu mai puțin de cinci trofee, Alex Zverev (20 de ani, 4 ATP) trece printr-o perioada mai puțin fasta in circuit. Dupa ce a fost invins de Kyrgios saptamana trecuta, in semifinalele turneului de la Beijing, Zverev a parasit și Mastersul…

- Cel putin 10 candidati se inghesuie pe un loc la Politia Locala! Nici nu e de mirare, daca avem in vedere cat castiga un angajat aici. Intre salariile din diferitele structuri ale sistemului de aparare si protectie publica exista mari discrepante pe care unii le numesc chiar nedreptati. Internetul…

- Test util pentru ACS Poli Timișoara, care astazi a evoluat la 65 de kilometri de casa, la Sannicolau Mare, pe terenul celor de la Unirea, echipa aflata pe poziția a șaptea in Liga a IV-a. Dupa doua reprize de 35 de minute prim-divizonara s-a impus la limita, scor 2-1, iar Ionuț Popa a reușit sa […]…

- Legendarul atacant brazilian Romario considera ca a fost un fotbalist mai bun decat Messi și Ronaldo. In varsta de 51 de ani, Romario este in prezent senator al statului Rio de Janeiro in Congresul Braziliei. Cu ocazia prezentarii carții sale intitulata "Un ochi pe minge, altul in birouri", brazilianul…