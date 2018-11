Ronaldo, record la Juventus Vedeta pe teren propriu in fata celor de la SPAL, Cristiano Ronaldo mai bifeaza o performanta, atacantul de 33 de ani este jucatorul care a avut nevoie de cele mai putine aparitii pentru a ajunge la 10 reusite oficiale in tricoul Juventus, in istoria de 121 de ani a clubului. Primul gol in victoria cu […] Ronaldo, record la Juventus is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

