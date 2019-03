PUG-ul Timișoarei, pe un drum mai bun

Planul Urbanistic General a trecut de Comisia tehnico- economică a Ministerului Transporturilor și a primit aviz favorabil. Asta, după ce ani la rând The post PUG-ul Timișoarei, pe un drum mai bun appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]