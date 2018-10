Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo nu este singur in lupta pe care trebuie sa o duca impotriva femeii din America, Kathryn Mayorga, care il acuza ca a violat-o intr-un hotel din Las Vegas. Nu doar familia si clubul Juventus sunt de partea portughezului, pe scena a aparut si o fosta iubita.

- Cristiano Ronaldo, atacantul de 33 de ani al lui Juventus, are tot mai mari probleme in cazul in care este acuzat de viol de catre Kathryn Mayorga. Revista Der Spiegel a publicat azi un document care prezinta un acord intre Cristiano Rondlo și Kathryn Mayorga, americanca de 34 care-l acuza ca a violat-o…

- Maria Dolores Dos Santos Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a reacționat printr-o postare pe Instagram dupa ce fiul ei a fost acuzat de viol de Kathryn Mayorga. Inainte de startul meciului dintre Udinese și Juventus, mama lui Ronaldo a incercat sa il incurajeze pe atacantul de 33 de ani. ...

- Povestea in care Cristiano Ronaldo e acuzat ca ar fi violat-o pe Kathryn Mayorga a inceput ca o incercare a unei femei de a atrage atentia asupra sa si, intre timp, s-a dezvoltat extrem de urat pentru varful de 33 de ani.

- Oficialii lui Juventus au reactionat pentru prima data, la cateva zile dupa izbucnirea scandalului, dupa acuzele de viol lansate de Kathryn Mayorga (34 de ani) la adresa lui Cristiano Ronaldo (33 de ani), ajuns in vara in Italia, de la Real Madrid, pentru 117 milioane de euro, informeaza mediafax.…