Ronaldo, acuzat de viol. Avocații au făcut anunțul: Ne așteptăm Cristiano Ronaldo ar putea intra intr-un proces lung și anevoios in cazul in care acuzația de viol se transforma intr-un caz care va ajunge la serviciul de urmarire penala. "Poliția inca face investigații și ne așteptam ca acest lucru sa dureze. Apoi, daca va exista o justificare pentru asta, cazul va fi predat serviciului de urmarire penala. Iar asta, cu siguranța, va dura mult", a spus unul dintre reprezentații lui Ronaldo pentru Correio de Manha. In aceasta perioada, starul a fost indemnat sa se abțina de la orice comentariu in spațiul public pe ceasta tema. Cristiano… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

