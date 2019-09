Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din jurul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro continua atacurile verbale si amenintarile la adresa lui Emmanuel Macron, ultimul autoinvitat in acest scandal fiind un cunoscut luptator de jiu jitsu brazilian numit recent drept ambasador al Turismului. Cuvintele sale sunt greu de reprodus.

- Selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) viseaza sa le antreneze pe AC Milan sau pe Atletico Madrid. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la 19:00. „Visul meu e sa antrenez una dintre…

- Incidentul s-a petrecut duminica in apropiere de statia de metrou Sant Jaume, cand cinci indivizi l-au asaltat pe ambasador, care a suferit cateva zgarieturi in timp ce i-a fost smuls ceasul de lux, au declarat EFE surse ale politiei. Fortele de securitate incearca sa-i identifice pe autorii…

- Politia spaniola investigheaza acte de vandalism comise asupra unor autoturisme inchiriate de turisti in Palma de Mallorca de catre o organizatie de extrema-stanga ce militeaza impotriva turismului de masa, relateaza marti AFP, citata de Agerpres. Miscarea de tineret a extremei stangi, denumita ''Arran'',…

- Ianis Hagi mai mult ca sigur nu va mai juca in Liga 1 Betano in sezonul urmator. Decarul formației Viitorul este aproape de un transfer in strainatate, iar destinația ar putea fi Sevilla, echipa care a incheiat pe locul șase anul trecut in La Liga.Conform Goal Italia, "Regele" a facut anuntul…

- Gazeta Sporturilor avanseaza o ipoteza socanta. Ianis Hagi, decarul echipei nationale de tineret si al Viitorului s-ar afla in tratative avansate cu FC Barcelona. Sursa citata sustine ca Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de cateva luni. Un trimis al catalanilor ar fi asistat special la Campionatul…

- Eusebio Di Francesco, aflat fara echipa de la concedierea de pe banca tehnica a formatiei AS Roma, a fost numit in functia de antrenor al echipei de fotbal Sampdoria, a anuntat, sambata, clubul din Genova, citat de cotidianul L'Equipe. Tehnicianul in varsta de 49 de ani a semnat un…