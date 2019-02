Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a transmis primul mesaj dupa operatia suferita. Artista a multumit tuturor urmaritorilor sai si le-a spus sa continue sa se roage pentru sanatatea sa. Cum se simte acum si ce au declarat medicii? Cantareata a venit in Romania doar pentru a participa la un show, mai exact „Scena misterelor”,…

- Rona Hartner s-a confruntat de curand cu o situatie delicata de sanatate. Ea a suferit o interventie chirurgicala de extirpare a unei tumori la colon despre care a aflat in urma cu doar cateva zile. Logodnicul Ronei a raspuns in direct, in cadrul emisiunii „Rai da’ buni” la toate intrebarile despre…

- Dupa ce i-a fost descoperita o tumoare pe colon, actrita Rona Hartner (45 de ani) a fost operata ieri, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Prietenii au declarat cum se simte vedeta.

- Rona Hartner trebuia sa plece in Franta, dar a acuzat probleme de sanatate, iar medicii i-au descoperit o tumora pe colon si au internat-o de urgenta pentru operatie. "A fost o operatie clasica, pentru a putea indeparta tumora. Interventia a fost complicata, dar s-a incheiat cu bine dupa sase…

- Rona Hartner a fost operata de urgența in aceasta dimineața, incepand cu ora 10, pentru indepartarea unei tumori la colon, despre care artista a aflat in urma cu cateva zile. Medicul care s-a ocupat de vedeta a facut primele declarații despre problema acesteia. "Din pacate vorbim despre o afecțiune…

- Rona Hartner s-a simțit rau in urma cu cateva zile și a aflat in urma unor analize amanunțite ca are o tumora la colon. Rona Hartner a intrat in sala de operații la ora 10, in aceasta dimineața, iar de mai bine de patru ore se afla acolo.

- Pepe, Rona Hartner, Cosmin Seleși, Diana Munteanu, Dorian Popa și Andrei Duban sunt cele șase vedete care vor incerca sa ghiceasca cine sunt celebritațile care se vor ascunde in spatele maștilor, in fiecare ediție a show-ului “Scena misterelor”, care va incepe, in curand, la Antena 1.

- Artistul a reușit sa invinga cancerul in urma cu 8 ani, dar o tumoare in stadiu avansat il arunca din nou in lupta cu boala cumplita. Pentru a il ajuta, a fost lansata campania „Alaturi de Leo Iorga”. Muzicianul roman, in varsta de 54 de ani, are nevoie urgenta de o noua operație pentru indepartarea…