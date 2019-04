Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a ajuns pe mana medicilor din Franța, acolo unde a suferit o intervenție chirurgicala pentru plasarea unui cateter. In urma cu doua luni, artista a fost operata și in Romania, fiindu-i extripata o tumora canceroasa poziționata in zona colonului. Rona Hartner, operata de cancer:…

- Rona Hartner va fi operata din nou. Actrița se afla in Franța, acolo unde va suferi o noua intervenție chirurgicala la colon. Totodata, Rona va incepe și tratamentul cu citostatice. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania, dupa ce a ajuns de urgența la spital…

- Dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala pentru indepartarea unei tumori de pe colon, Rona Hartner a povestit cum a descoperit boala și ce urmeaza sa faca in continuare, avand in vedere ca așteapta rezultatul unei analize mai complexe.

- Proaspat operata dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon, Rona Hartner și-a serbat ziua de naștere la un restaurant din București, unde a dansat și a cantat alaturi de invitați. Insa pana de curand ea s-a aflat in spital, unde s-a recuperat dupa operația dificila și unde, spune ea, a primit ultima…

- A trecut prin cel mai greu moment al vietii, iar acum se bucura ca dupa interventia complicata pe care a suferit-o poate sa mearga acasa. Care este diagnosticul pus de medici dar și ce are de gand sa faca Rona Harner.

- A trecut prin cel mai greu moment al vietii, iar acum se bucura ca dupa interventia complicata pe care a suferit-o poate sa mearga acasa. Care este diagnosticul pus de medici dar și ce are de gand sa faca Rona Harner.

- na dintre cele mai celebre platforme online, Instagram, nu are doar efecte pozitive asupra utilizatorului. Deși a depașit un miliard de beneficiari in intreaga lume, psihologii spun ca aplicația poate duce la anxietate și depresie, scrie Descopera.68% dintre utilizatori sunt femei, 80% sunt…

- Rona Hartner a transmis primul mesaj dupa operatia suferita. Artista a multumit tuturor urmaritorilor sai si le-a spus sa continue sa se roage pentru sanatatea sa. Cum se simte acum si ce au declarat medicii? Cantareata a venit in Romania doar pentru a participa la un show, mai exact „Scena misterelor”,…