Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii martie, Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer la colon și a fost operata de urgența. De atunci, artista urmeaza cu strictețe tratamentul recomandat de medici. Acum, vedeta face dezvaluiri emoționante despre planurile sale și despre nunta cu iubitul ei, care va avea loc in curand…

- Rona Hartner se afla in continuare internata intr-un spital din Franța, unde medicii o supravegheaza atent. Artista a oferit joi seara, primele informatii despre starea sa de sanatate, in urma complicatiilor care au aparut. "Sunt foarte ascultatoare. Imi pare rau ca facem emisiuni virtual ca vreau…

- Rona Hartner se lupta de cateva luni cu diagnosticul cumplit de cancer, dand dovada de o atitudine optimista și de o credința puternica. Indragita actrița iși ține la curent fanii cu fiecare pas pe care-l face. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania , dupa…

- Rona Hartner a inceput o noua cura de chimioterapie la spitalul din Franța. Indragita actrița are o atitudine pozitiva și optimista și le-a transmis prietenilor sai care este starea sa de sanatate, printr-ul live pe Facebook. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, va participa in data de 3 mai 2019, la Paris, la Sedinta informala a ministrilor culturii si afacerilor europene din statele membre ale UE, cu tema "Patrimoniul European". Aceasta intalnire informala intentioneaza sa continue discutiile…

- ​Mai mulți români au postat vineri pe OLX anunțuri în care susțineau ca ar vinde cenușa sau lemn ars de la Catedrala Notre Dame din Paris la prețuri cuprinse între 400 și 500 de lei. Anunțurile au fost rapid dezactivate, dar reapar cu prețuri tot mai mari - chiar 5.000 de lei. Contactați…

- Fostul director al unei companii franceze Spanghero producatoare de carne, judecat împreuna cu alți trei oameni într-un scandal al vânzarii carnii de cal pe post de carne de vita, a fost condamnat marți de catre justiția din Franța la doi ani de închisoare, inclusiv 18 luni cu…

- Rona Hartner va fi operata astazi, din nou. Actrița se afla in Franța, acolo unde va suferi o noua intervenție chirurgicala la colon. Totodata, Rona va incepe și tratamentul cu citostatice. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania, dupa ce a ajuns de urgența…