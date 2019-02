Stiri pe aceeasi tema

- Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, iar actrita este internata acum la terapie intensiva. S-a trezit, este constienta si comunica. Medicii i-au administrat un sedativ usor pentru a o ajuta sa treaca peste durerile survenite in urma operatiei. A fost o interventie dificila,…

