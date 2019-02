Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner, indragita vedeta mereu optimista și cu zambetul pe buze a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Floreasca, dupa ce a acuzat mai mult timp dureri și stari de oboseala.

- Rona Hartner s-a simțit rau in urma cu cateva zile și a aflat in urma unor analize amanunțite ca are o tumora la colon. Rona Hartner a intrat in sala de operații la ora 10, in aceasta dimineața, iar de mai bine de patru ore se afla acolo.

- Diagnosticata cu tumora la colon, Rona Hartner (45 ani) și-a petrecut ultimele doua nopți la spital, alaturi de logodnicul ei, Herve. „Sunt bine. Ma ține credința, speranța și nu vreau sa cultiv frica. Eu am venit in Romania pentru emisiunea «Scena Misterelor», joi trebuia sa plec in Franța. De miercuri…

- Rona Hartner a marturisit pe pagina sa de Facebook, in direct de pe patul de spital, ca medicii i-au gasit o tumora in urma investigațiilor și au decis sa intervina chirurgical de urgența. Alaturi de ea in spital se afla și viitorul ei soț, care ii sta alaturi in fiecare clipa. "Am avut o…

- Se pare ca este vorba despre o tumora, dupa cum a explicat vedeta intr-un live pe contul de socializare, fara a spune concret, unde este instalata. „Dragii mei, inainte sa apara vreo veste ciudata, trebuie sa va spun eu despre ce e vorba. Am avut o stare proasta joi noaptea, vineri am fost preluata…

- Rona Hartner are grave probleme de sanatate. Artista trebuia sa plece in Franța, dar a ajuns de urgența la spital. In aceste momente artista se afla internata la Spitalul Floreasca și se pare ca ar fi fost diagnosticata cu o tumora pe colon.

- Noi detalii alarmante despre starea lui Florin Busuioc. Medicii se pregatesc pentru o a doua operație Florin Busuioc se afla internat la secția de Terapie Intensiva a spitalului Fundeni, iar starea sa de sanatate este una dificila. Medicii se pregatesc pentru a doua operație, dupa ce Busu a mai suferit…

- Simona Halep va reveni in ianuarie in circuitul WTA, chiar Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de FED Cup a Romaniei, oferind vești excelente despre starea de sanatate a liderului mondial Halep a efecutat marți un antrenament pe suprafața rapida, la centrul de la Izvorani, dupa cateva…