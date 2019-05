Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la „Neatza cu Razvan și Dani”, Laura Bretan a cantat, LIVE, melodia „The lord's prayer”. Artista cu voce de inger a dezvaluit ca, daca ar renunța la muzica, și-ar dori sa fie medic.

- Elevii de gimnaziu de la Scoala ”Avram Iancu” din Alba Iulia au participat, joi, la un eveniment cultural care a imbinat in mod armonios lectura, cartea și muzica. ”Omul cu chitara”, cantautorul Adrian Sarmașan, a fost prezent in sala de festivitati a unitații de invațamant. ”Inarmat” cu o chitara și…

- Faimosul star canadian, Justin Bieber, a anunțat marți ca are probleme emoționale, ceeea ce îl face sa renunțe la muzica pentru moment. Mesajul postat de Justin, pe una dintre rețelele lui de socializare este urmatorul: „Am citit multe mesaje în care spuneați ca vreți sa…

- Duminica seara incepe "Canta acum cu mine", emisiunea pentru care PRO TV a deplasat in Polonia o echipa de 250 de persoane. Cabral, prezentatorul, nu a traversat cea mai buna perioada in timpul filmarilor: era in plina criza e coloana, "Hernie de disc. L4. Cu deplasare. Niște dureri in spate, care pleaca…

- Coruri profesioniste vor sustine, alaturi de coruri de copii, camerale, corale bisericesti si profesioniste din vestul tarii o seara a ''Patrimoniului coral banatean'', care va avea loc joi pe scena Liceului de Muzica ''Ion Vidu'' din Timisoara, in cadrul proiectului…

- Zapada asternuta peste Sarmizegetusa Regia masoara aproape un metru, iar turistii care vor sa viziteze capitala dacilor intampina dificultati. Eforturile le sunt rasplatite de privelistile de poveste din munti.

- Avand in vedere faptul ca in ultima perioada s-au inregistrat temperaturi pozitive la munte, iar stratul de zapada pe partiile din Poiana Brașov s-a subtiat considerabil, s-a decis punerea in funcțiune a tunurilor de zapada. Pentru a asigura calitatea partiilor la un nivel optim, in aceste zile, vor…

- Nelu Ploieșteanu va parasi Capitala pentru liniștea din Slanic Moldova. Artistul a decis sa renunțe la agitația din București, dupa ce a primit o ofera de nerefuzat. Nelu Ploieșteanu a primit un contract la un local din zona Slanic Moldova, astfel ca a decis sa se mute de tot acolo. "Eu mereu am cantat…