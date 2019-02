Rona Hartner, internată de urgenţă. Medicii i-au descoperit o tumoră şi va fi operată. Mesajul vedetei VIDEO Rona Hartner a marturisit pe pagina sa de Facebook, in direct de pe patul de spital, ca medicii i-au gasit o tumora in urma investigațiilor și au decis sa intervina chirurgical de urgența. Alaturi de ea in spital se afla și viitorul ei soț, care ii sta alaturi in fiecare clipa. "Am avut o 'stare proasta joi noapte, vineri am ajuns la Floreasca, voi fi operata luni. Din pacate au gasit ceva la tomograf, ceva care nu este bun, si vreau sa spun tuturor sa nu va fie frica sa va duceti la doctor, pentru ca, uitati, poate fi mai rau ceea ce avem decat ce pare. Eu am crezUt ca este ocluzie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

