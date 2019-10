Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a trecut printr-o perioada foarte dificila. Vedeta s-a luptat cu situație foarte grava, cancerul, dar se pare ca artista a reușit sa doboare boala nemilioasa. Cantareața a facut anunțul in direct. A facut ultima chimioterapie, iar acum s-a vindecat complet.

- Mihai Mitoșeru și Noemi au decis sa divorțeze, dupa ce de trei luni cei doi nu mai locuiesc impreuna. Cu toate ca au incercat sa gaseasca o soluție, se pare ca nu mai exista cale de impacare. Mihai Mitoșeru, satul de acuzațiile care i se aduc pe de o parte lui și pe de o parte soției sale, a decis sa…

- Mitropolitul Savva a fost insoțit in elicopter, miercuri, de parintele Alexander Goryachev și alți doi prelați. Le-a mai fost alaturi un cuplu in care soțul, susțin ei, s-a vindecat de dependența de alcool prin aceasta metoda.Preotul a adus 70 de litri de apa sfințita și doua icoane pentru…

- Rona Hartner (46 de ani) se va casatori cu Herve Camilleri, alies DJ HMJ, iubitul francez care i-a fost alaturi la fiecare pas in timpul acestor incercari. Artista a anuntat ca, pe 5 octombrie, pe Coasta de Azur, va avea loc cununia civila, la Centrul Cultural. Acolo, iși va uni destinele cu alesul…

- Zilele trecute, Claudia Patrașcanu a postat pe contul ei de Facebook un mesaj de-a dreptul acid pentru soțul ei, Gabi Badalau, in care și-a spus toate problemele. Vedeta a recunoscut ca de mai bine de cateva luni duce o viața falsa, la care este gata sa renunțe pentru binele și pentru liniștea copiilor…

- Olivia Newton-John a vorbit despre lupta sa cu cancerul. Aceasta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta in varsta de 70 de ani a vorbit deschis despre lupta sa zilnica cu cancerul la san. Actrița se afla in stadiul patru al acestei boli cumplite. „Cand ți se pune un…

- Judecatorii de la Tribunalul Buzau au desfiintat decizia consiliului profesoral al Colegiului „B. P. Hasdeu“, prin care un elev a fost pedepsit cu nota 2 la purtare pentru o postare ironica pe Facebook la adresa profesoarei de desen.

