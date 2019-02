Sute de firme timişene scrutează zarea după personal

În această săptămână, 277 de angajatori timişeni sunt în căutare de noi salariaţi, potrivit Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM).