Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner face astazi o noua cura de chimioterapie. Artista a ajuns din nou la spitalul din Franta, fiind insotita de mama ei. Vedeta a facut un live pe Facebook, acolo unde le-a spus prietenilor cum se simte.

- Actrita si cantareata Rona Hartner (45 de ani), aflata pe mana medicilor din Franta, s-a operat din nou si a oferit noi detalii despre starea ei de sanatate dupa ce a fost operata. Vedeta a avut o intalnire emotionana cu fiica ei, Sumayla.

- Barbatul a fost fotografiat in timp ce arunca deseurile dintr-un sac de rafie in apa raului Mures, in zona podului Iernauteni. Fotografia a fost urcata pe retelele de socializare iar mai multi internauti s-au mobilizat pentru a-l identifica. Reactia autoritatilor locale nu a intarizat sa apara, tanarus…

- Ela Craciun și-a propus ca anul acesta, de ziua ei de naștere, sa ajute un baiețel de șapte ani sa creasca intr-un mediu mai bun și sa aiba, la randul sau, aniversarea la care viseaza. „Anul acesta ziua mea nu va fi despre mine. Luca, acest baiețel cu parul carlionțat și ochi plini de sclipire și puritate,…

- Rona Hartner a facut marturisiri șocante. Vedeta a afirmat ca și-a presimțit boala. Ea a fost diagnosticata cu o tumora la colon. "De șase luni de zile stiam ca voi scrie un status pe Facebook in care voi scrie "am cancer". Ma gandeam: "Pe ce culoare o sa scriu oare?". Dupa aceea ma duceam la gandul…

- Binecunoscuta actrița Rona Hartner a fost externata. Vedeta a trecut-o printr-o intervenție chirurgicala complicata. Rona Hartner a ajuns pe mana medicilor zilele trecute. Artista a fost operata dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la colon. Marți, 5 martie 2019, actrița a fost externata. Aceasta…

- La doar cateva zile dupa operația la colon, Rona Hartner a facut un anunț important pe contul de socializare. Artista va implini 45 de ani pe 9 martie, dar a ales sa iși doneze ziua de naștere. „Anul acesta ziua mea de naștere vreau sa o daruiesc pentru salvarea victimelor cancerului atat de inocente....…

- Dan Negru iși aniverseaza ziua de naștere alaturi de familie, fara a organiza o petrecere fastuoasa, mai ales ca realizatorul tv recunoaște ca nu este deloc un petrecareț. Cristi Brancu a ținut sa iși surprinda colegul, așa ca i-a cumparat desertul preferat. "Mie imi plac saratelele, sunt disperat dupa…