Stiri pe aceeasi tema

- Erau tineri și nerabdatori sa iși traiasca viața ca soț și soție. Iluzia fericirii a fost spulberata, la un an de la nunta, dupa ce secretele celor doi au fost descoperite. Tinerii nu au vrut sa divorțeze, alegand sa iși anuleze casatoria.

- Rona Hartner a oferit detalii despre nunta sa cu Herve,, care urmeaza sa aiba loc luna viitoare. Rona Hartner traiește o poveste de dragoste cu un francez pe nume Herve. Cei doi s-au cunoscut in luna aprilie a anului trecut, iar acum se pregatesc de nunta. Cununia civila va avea loc in data de 5 octombrie,…

- Dupa ce a trecut prin momente cumplite in lupta sa cu cancerul, Rona Hartner (45 de ani) a dat noi detalii despre starea sa de sanatate. Artista continua chimioterapia, dar acum se afla acasa și se poate expune la soare. „Am voie sa ma expun in sfarsit la soare. Adica un pic asa, nu prea mult. Si sunt…

- Rona Hartner lupta cu boala și este decisa sa ajunga in fața ofițerului Starii Civile. Artista și iubitul ei vor face cununia civila in Romania, iar ceremonia religioasa in Franța, pe o plaja pe Coasta de Azur. Vesti de ultima ora despre RONA HARTNER. De ce i-au schimbat medicii tratamentul…

- Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer de colon in luna martie a acestui an și a fost supusa unei operații de indepartare a tumorii. Ulterior, aceasta a mers in Franța la tratament cu chimioterapie, acolo unde se afla și in prezent. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, se simte mult mai bine in…

- La inceputul lunii martie, Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer la colon și a fost operata de urgența. De atunci, artista urmeaza cu strictețe tratamentul recomandat de medici. Acum, vedeta face dezvaluiri emoționante despre planurile sale și despre nunta cu iubitul ei, care va avea loc in curand…

- Presa italiana a criticat meciul nul dintre Romania U21 și Franța U21, de la Cesena, insa a si recunoscut meritele "tricolorilor" la Euro 2019, ultimul in formula cu 12 echipe. „Echipa lui Radoi macar a cautat golul", scrie Gazzetta dello Sport. ...

- Tribunalul Uniunii Europene a anulat o decizie a Comisiei Europene (CE) care obliga Romania sa recupereze despagubirile platite oamenilor de afaceri Viorel si Ioan Micula si societatilor acestora pe motiv ca a...