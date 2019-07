Stiri pe aceeasi tema

- Petrocub-Hancesti s-a impus in deplasare cu 1-0 in fata noupromovatei Codru Lozova in etapa a 12-a a Diviziei Nationale de fotbal.Singurul gol al partidei a fost marcat de Vadim Gulceac in minutul 50 din penalty. Tot cu 1-0 Dinamo-Auto Tiraspol a invins pe Speranta Nisporeni.

- Rona Hartner se afla in Franta unde urmeaza tratamentul, dupa ce a aflat ca sufera de cancer. Pentruca este o fire credincioasa, artista profita de timpul pe care nu-l petrece in spital si merge sa roage pentru viata ei.Vedeta le-a transmis un mesaj fanilor, pe contul de socializare. „Buna ziua, tuturor!…

- Rona Hartner a vorbit la Antena Stars despre perioada de recuperare prin care trece dupa operații. Vedeta a inceput chimioterapie și chiar a povestit despre un gest pe care l-a facut in urma cu cateva zile.

- Rona Hartner face astazi o noua cura de chimioterapie. Artista a ajuns din nou la spitalul din Franta, fiind insotita de mama ei. Vedeta a facut un live pe Facebook, acolo unde le-a spus prietenilor cum se simte.

- Actrița Rona Hartner a facut prima ședința de chimioterapie. Vedeta le-a dat informații fanilor ei despre starea sa de sanatate intr-o inegistrare video pe care a postat-o pe contul sau de Facebook. Rona Hartner a fost operata de curand in Romania. ajuns pe mana medicilor de curand. Artista a suferit…

- Actrita si cantareata Rona Hartner (45 de ani), aflata pe mana medicilor din Franta, s-a operat din nou si a oferit noi detalii despre starea ei de sanatate dupa ce a fost operata. Vedeta a avut o intalnire emotionana cu fiica ei, Sumayla.

- Premierul Benjamin Netanyahu pare avantajat in intentia sa de a-si mentine postul de premier al Israelului, conform rezultatelor partiale ale alegerilor legislative desfasurate marti, transmite miercuri AFP preluat de agerpres.Vezi și: Eugen Nicolicea arunca in aer decizia CCR referitoare…

- Aproximativ 6,3 milioane de israelieni sunt așteptați sa voteze astazi in cele mai disputate alegeri generale din istoria țarii, la care participa un numar record de peste 40 de partide, amestecate neunitar in...