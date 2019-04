Ron Kaufman, pionierul excelentei in customer service la nivel global, revine la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai activi muzicieni romani din Franta, cu o cariera desfasurata in Europa si Asia, pianista Axia Marinescu va sustine, joi, 6 iunie, de la ora 19.00, un recital la Bucuresti, la Sala Radio, in cadrul proiectului “Mostenitorii Romaniei muzicale” organizat de Radio Romania Muzical si…

- Pana in 2016, incidenta acestei boli era in scadere. "Pana in aceasta zi, in 2019, 170 de tari au semnalat 112.163 de cazuri de rujeola expertilor de la OMS. Anul trecut, la aceeasi data, 28.124 de cazuri de rujeola au fost recenzate in 163 de tari. Asta inseamna o crestere de aproape 300- la scala…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intilnit la Palatul Administrativ cu ambasadorul Africii de Sud la București, Jabu Mbalula. Au mai fost prezenți prefectul Mirela Adomnicai și primarul Ion Lungu. Gheorghe Flutur a facut o prezentare a județului și a ofertelor din…

- Rețeaua de socializare Facebook are probleme de funcționare! Miercuri seara, dupa ora 18:00 utilizatorii Facebook din Romania nu și-au putut folosi conturile pentru a efectua postari și distribuiri. De altfel, problema este la nivel mondial, pentru ca utilizatori din mai multe state și de pe aproape…

- Alfa Romeo a anunțat in aceasta saptamana un amplu recall la nivel global pentru modelele Giulia și Stelvio. In total, constructorul italian va rechema in service circa 60.000 de unitați, ca urmare a apariției unei posibile defecțiuni la sistemul Adaptive Cruise Control. Oficialii marcii afirma ca,…

- Tocmai cand credeam ca a venit primavara, vremea se schimba total și va face din nou ravagii. Temperaturile vor scadea dramatic, iar organismul va fi supus din nou la grele incercari, așa ca aveți mare grija. Vineri, vremea se va raci și va deveni vantoasa.

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a anunțat ca a avut o discuție foarte buna despre Președinția Consiliului UE cu șeful statului Klaus Iohannis, la Munchen, precizand ca "UE trebuie sa preia conducerea și la nivel global: avem acum o șansa unica sa vorbim pe aceeași o singura…

- Operatorii economici vor fi mai orientați catre sustenabilitatea afacerii și ar putea include sau extinde diverse forme de colaborare, tipice economiei circulare, in 2019. Concluzia analistilor CHEP Romania, subsidiara liderului mondial in servicii de inchiriere a paletilor si parte a grupului Brambles…