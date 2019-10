Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de agresiune la adresa personalului silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva s-au mentinut la un nivel inalt in ultimii cinci ani, pe fondul intaririi masurilor de prevenire si combatere a taierilor ilegale si preluare in paza a unor paduri private care nu aveau asigurate servicii…

- In urma apariției in spațiul public a unui reportaj Recorder, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari. Autorii reportajului respectiv au folosit in cadrul materialului video imagini și declarații ale directorului general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe…

- Padurarul, titularul de canton silvic, a fost descoperit decedat la ora 8:15, prezentand contuzii in zona capului și a membrelor, in apropiere fiind identificați patru arbori cu inceput de taiere și un altul taiat și abandonat, existand suspiciuni ca a fost victima unei agresiuni. Padurarul,…

- Ca urmare a unui control de respectarea regulilor silvice efectuat de catre un salariat cu funcția de inginer, care a constat unele nereguli in procesul de exploatare și gestionare a masei lemnoase, angajații controlați ai subunitații au incercat sa deturneze actul de control prin metode ilegale și…

- In unele ziare din Suceava, dar și in postarile de pe rețelele de socializare este prezentat faptul ca un angajat al Ocolului Silvic Marginea subunitate a Direcției Silvice Suceava ar fi efectuat cu intenție un transport ilegal de material lemnos. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a efectuat o…

- Pentru educația turiștilor și pentru o mai buna ințelegere a diferențelor privind limitele zonarii interne a celor 22 de parcuri naționale și naturale aflate in administrarea sa, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inițiat materializarea lor in teren prin marcarea acestora cu semne specifice. Semnele…