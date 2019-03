Romsilva, despre planul de management al Parcului National Semenic - Cheile Carasului

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a trimis o scrisoare, obținuta de Europa Libera, Comisiei LIBE din Parlamentul European, unde in 26 februarie va fi dat unul dintre voturile decisive pentru viitorul șef al Parchetului European (EPPO). In scrisoarea transmisa LIBE, Kovesi raspunde ...

- La prezentarea activitatii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prefectul Vasile Moldovan, presedintele CJSU a declarat ca anul 2018 activitatea a vizat eficientizarea actiunilor de prevenire si cresterea capacitatii de reactie in situatii de urgenta a tuturor structurilor cu atributii din…

- Parcul National Semenic – Cheile Carasului, unul dintre cele 22 de parcuri nationale si naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are o suprafata de 36.052 hectare. Aici exista opt rezervatii naturale, in zone de conservare speciala, strict protejate, si numeroase obiective…

- Planul economic al PSD ar presupune slabirea leului și creșterea inflației apreciaza Andrei Caramitru, fondator al Kessel Run Ventures (fond investiții IT ... The post Analist financiar: Leul se va prabuși, vor scadea toate veniturile appeared first on Renasterea banateana .

- Daniel Tudorache readuce in discutie un proiect despre care s-a discutat si cu ceva ani in urma, si anume mutarea Garii de Nord din Bucuresti. Planul ar consta in mutarea statiei inspre Basarab sau chiar mai spre marginea Capitalei, lucru care ar duce la eliberarea unei suprafete foarte mari de teren…

- In urma comunicatului de presa ”USR acuza: Practici de tip mafiot! Romsilva l-a urmarit si filmat ilegal pe senatorul Mihai Gotiu. Inregistrarile, folosite pentru intimidare” transmis joi, 20 decembrie, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva transmite urmatoarele precizari: Domnul Mihai Gotiu a efectuat…

- Marti, 11 decembrie a.c., si miercuri, 19 decembrie a.c., au avut loc, la Palatul Cotroceni, sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, conduse de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite Administratia Prezideniala. In cadrul acestor sedinte au fost analizate si aprobate o serie de teme…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marți, 18 decembrie, in ședința ordinara, cu 46 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, nivelul pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile in anul 2019, vanzarea unor…