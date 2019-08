Romsilva confectioneaza si comercializeaza trasuri tip fast-food Regia Nationala a Padurilor ndash; Romsilva a lansat prin Directia Silvica Bistrita Nasaud un produs nou si unic pe piata din Romania trasura tip fast food, completand astfel oferta singurului atelier de confectionat trasuri si sanii din tara.Trasura tip fast food se realizeaza in Atelierul de confectionat trasuri si sanii din cadrul Centrului de Valorificare a Produselor Padurii din municipiul Bistrita si se vinde la pretul de 30.000 lei. Se poate monta in spatii publice, poate fi tractata hipo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a transmis sambata un apel catre populație pentru prevenirea incendiilor de padure:Avand in vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului estival, caracterizate prin temperaturi ridicate și apariția secetei care conduce la uscarea vegetației ierboase,…

- Specialistii Comisiei comune ai Centrului pentru patrimoniul mondial al UNESCO si cei in monitorizare reactiva ai Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN) sunt invitati in Romania de catre Romsilva pentru a evalua modul in care sunt administrate padurile din patrimoniul UNESCO.…

- Specialistii Comisiei comune ai Centrului pentru patrimoniul mondial al UNESCO si cei in monitorizare reactiva ai Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN) sunt invitati in Romania de catre Romsilva pentru a evalua modul in care sunt administrate padurile din patrimoniul UNESCO, potrivit…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a transmis intr-o conferința de presa susținuta la Bistrița, la finalul saptamanii trecute, un avertisment celor de la JASPERS, consultanții tehnici ai Uniunii Europene in Romania, care, in opinia lui, ingreuneaza semnarea proiectelor de finanțare pentru marea…

- Peste trei tone de „mizerii” lasate de turisti, adunate de catre angajatii Directiei Silvice Prahova F.T. Pana la un punct, este de inteles: silvicultorii stau la panda pentru a-i prinde pe hotii de material lemnos. De asemenea, sunt firesti si intra in fisa postului actiunile organizate pentru paza…

- Ministerul Apelor si Padurilor, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva si Asociația Tasuleasa Social au semnat la inceputul acestei luni, la Bistrița, Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului Via Transilvanica.Obiectivul principal al acestui Acord de parteneriat vizeaza realizarea ...

- STANDARDUL DE CERTIFICARE A MANAGEMENTULUI FORESTIER AL ROMSILVA RECONFIRMAT DE AUDITORI Auditorii internaționali aparținand organismului Soil Association confirma menținerea certificarii managementului forestier pentru padurile proprietate publica a statului administrate de Regia Naționala a Padurilor…