Romsilva: Armăsarul Neapolitano din Herghelia Beclean, campion mondial "Armasarul Neapolitano XXXI-42 este noul campion mondial la categoria "Cai de 5 ani". Titlul i-a fost acordat in Ungaria, acolo unde a avut loc Campionatul Mondial de Cai Tineri pentru Atelaje. La evenimentul de anul acesta au fost reprezentate varfurile unor crescatorii faimoase din lume, dar Herghelia Beclean a reusit sa se impuna prin echipajul Clubului Hipic "Romsilva" format din sportivul principal Roland Istvan Varga si secundul Leon Onisor", precizeaza reprezentantii regiei intr-un comunicat remis AGERPRES.



