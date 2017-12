Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor pe care le-a obținut ecopolitic.ro, numarul incendiilor de padure a crescut cu 240% in acest an in padurile de stat administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. in primele noua luni ale anului fiind inregistrate 284 de incendii, fața de 118 in perioada similara a anului…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie, iar pretul mediu de…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Valoarea amenzilor aplicate in urma controalelor derulate in ultima luna de silvicultori si politisti in paduri, pe drumurile publice, dar si in piete si oboare a depasit 1,4 milioane de lei, iar numarul brazilor confiscati a fost de 3.266, potrivit datelor furnizate de Regia Nationala a Padurilor…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Valoarea pomilor de Craciun confiscati in acest an se ridica la 77.344 de lei, spun oficialii Romsilva, care subliniaza ca numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic in acest an. "Incepand cu 15 noiembrie au fost efectuate 9.163 de controale, din care 2.303 pe drumurile publice,…

- Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judetul Suceava, la o distanta de circa 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva, a anuntat joi Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, compania de stat care administreaza 3,14 milioane de hectare din fondul forestier al statului, mizeaza pe afaceri de 1,85 mld. lei (404 mil. euro) in 2017, in crestere cu 15% fata de anul precedent, potrivit reprezentantilor companiei. „La venituri avem componenta…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva va livra pentru populatie, pana la finele acestui an, circa un milion de metri cubi de lemn de foc, o cantitate cu aproximativ 20% mai mare decat in anul precedent, pretul mediu de vanzare fiind de 150 de lei pe metru cub, fara TVA, a declarat, joi, directorul…

- Printr-un comunicat de presa al Comunitații Forestierilor din Romania – Fordaq, se atrage atenția asupra faptului ca, in contextul in care anul trecut, “criza lemnului de foc a afectat puternic mii de comunitați locale din Romania, anul acesta situația este mult mai grava”. Drept argument, sus-amintita…

- 'O veste buna pe care v-o dau este ca, spre deosebire de alti ani, cand practic se judeca pe obiective, anul acesta mergem pe programe. Pe undeva este si o corelare cu faptul ca tot ce vine din fonduri europene, si nu sunt putini, e o normalitate ca si investitiile pe care noi le derulam sa fie pe…

- Cum sunt taiate padurile. Arbori batrani de 230 de ani sunt taiați fara mila din parcurile naționale. O investigație realizata de Agent Green arata cum sub pretextul respectarii unor planuri votate de Ministrul Mediului, sunt taiate porțiuni vaste de paduri seculare. Andrei Ciurcanu, investigator la…

- "Principalele domenii avute in vedere la constituirea bugetului de stat sunt Sanatatea, Cercetarea si majorarea investitiilor publice, ca obiective principale. Proiectul de buget pentru anul viitor este construit, asa cum mentionati, pe o crestere economica de 5,5 -, un curs mediu de 4,55 de lei pe…

- Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, a declarat, miercuri, ca proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5 %, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro și caștig mediu salarial lunar de 2.614 lei. "Principalele domenii avute în vedere la…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.X.2017 a inregistrat o crestere anuala cu 10,2% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+13,1%), al combustibilului pentru autoturisme (+12,0%)…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Direcției Silvice Prahova, in urma analizei in ceea ce privește aprovizionarea populației cu lemn de foc, s-a constatat ca, intr-adevar, exista o criza a acestuia, aceasta manifestandu-se inca din anul 2016. In acest context, s-a stabilit ca, la nivelul țarii, exista…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva - se afla in diverse faze procedurale in justitie pentru recuperarea a circa 400.000 de hectare de padure, cele mai mari suprafete fiind situate in judetele Buzau, Vrancea, Bacau si Maramures, a anuntat directorul general al regiei, Ciprian Pahontu.

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a pus pe piata direct catre populatie circa 876.000 de metri cubi de lemn de foc „la un pret foarte bun”, iar pana la sfarsitul anului va depasi un milion de metri cubi, a declarat, joi, 23.11.2017, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva,…

- Peste 200 de cioate au fost descoperite de inspectorii Garzii Forestiere Focșani in urma unui control de fond efectuat intr-o padure de 200 hectare de pe Magura Odobeștiului, pe teritoriul administrativ al comunelor Bolotești și Vidra. Prejudiciul a fost estimat la peste 26 mii lei. …

- Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, prin Ocolul Silvic Fetesti, impreuna cu Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti, a demarat procedura privind taierea controlata a 105 arbori.

- Ioan N., padurar la Ocolul Silvic Reghin din cadrul Direcției Silvice Mureș, a fost agresat și sechestrat de un grup de persoane surprinse in timp ce taiau ilegal arbori din cantonul silvic 3 Cozma, de pe raza localitații Tonciu, județul Mureș. Aflat in patrulare intr-o padure de stat administrata de…

- Real estate-ul este unul din putinele domenii de business care are atata putere de a incita spiritele si de a naste dezbateri aprinse, explicatia constand in inradacinarea adanc emotionala a statutului de proprietar si semnificatia acestuia pentru romani. De aceea, in perioadele de crestere de preturi,…

- In piața imobiliara din Timișoara exista o evoluție pozitiva a prețurilor de tranzacționare in anul 2017. Daca in luna ianuarie a anului 2017 apartamentele erau tranzacționate la un preț mediu de 1.000 de euro pe metru patrat, in luna septembrie au fost tranzacționate la un preț mediu de…

- Familia lui Gheorghe Clapon nu face fața datoriilor pe care acesta le-a lasat in urma dupa ce a fugit din țara. Bunurile deținute de Clapon și de apropiați ai acestuia sunt scoase rand pe rand la licitație pentru a acoperi datoriile lasate in urma de interlopul care s-a facut nevazut dupa ce a fost…

- Imagini spectaculoase cu zimbri in libertate in Parcul Natural Vanatori Neamț din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. In imagini se poate observa un vițel nascut in acest an care se hranește, o femela și un mascul, dintr-o turma de 13 exemplare aflate in libertate. In plan departat, in stanga,…

- Consiliul Director al Asociației Forestierilor din Romania (ASFOR) a adresat un memoriu premierului Mihai Tudose, prin care solicita, printre altele, creșterea masei lemnoase pe care Regia Naționala a Padurilor (RNP) ar trebui sa o exploateze. “Avand in vedere intrarea in vigoare a Regulamentului de…

- Regia Nationala a Padurilor a anuntat ca un padurar din Bacau a fost ranit grav in timp ce incerca sa scape doua ursoaice prinse in laturi. Mesajul postat pe Facebook: "Unul din colegii nostri de la Directia Silvica #Bacau a fost grav ranit in timpul operatiunii de eliberare si relocare a doua ursoaice…

- ANAF anunta luna trecuta una dintre cele mai importante executari silite de pe pamant bistritean. Institutia incerca sa valorifice Hotel Metropolis, perla grupului cu acelasi nume si singura unitate de cazare de 5 stele din Bistrita-Nasaud. Pentru a impiedica vanzarea hotelului, Grupul Metropolis a…

- Prețurile apartamentelor din bloc s-au majorat in toate marile orașe ale țarii in al doilea trimestru al acestui an, dar cea mai mare creștere a avut-o capitala Moldovei, dupa spusele specialiștilor.