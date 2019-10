Stiri pe aceeasi tema

- Inca un padurar a fost ucis. Este al treilea silvicultor care devine, in ultima luna, victima a gruparilor criminale ce acționeaza in domeniul forestier. Organizatorii Marșului pentru Paduri din 3 noiembrie 2019, Greenpeace, Agent Green și Declic, iși manifesta solidaritatea cu lucratorii silvici…

- In urma apariției in spațiul public a unui reportaj Recorder, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari. Autorii reportajului respectiv au folosit in cadrul materialului video imagini și declarații ale directorului general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe…

- Un padurar din județul Iași a fost gasit mort chiar la locul de munca. Autoritațile spun ca barbatul de 50 de ani a fost ucis, iar la faa locului a fost gasit un pom taiat și abandonat! Anchetatorii au deschis o ancheta pentru a se afla in ce condiții a murit padurarul. O crima ingrozitoare a s-a…

- Padurarul, titularul de canton silvic, a fost descoperit decedat la ora 8:15, prezentand contuzii in zona capului și a membrelor, in apropiere fiind identificați patru arbori cu inceput de taiere și un altul taiat și abandonat, existand suspiciuni ca a fost victima unei agresiuni. Padurarul,…

- "Ca urmare a unui control de respectarea regulilor silvice efectuat de catre un salariat cu funcția de inginer, care a constat unele nereguli in procesul de exploatare și gestionare a masei lemnoase, angajații controlați ai subunitații au incercat sa deturneze actul de control prin metode ilegale și…

- Romania pierde trei hectare de padure pe ora, iar autoritatile refuza sa recunoasca dezastrul. Potrivit estimărilor făcute de voluntarii de la „Greenpeace”, Bucovina a devenit din nou ținta defrişărilor ilegale şi asta pentru că deţine una dintre cele…

- Avand in vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului estival, caracterizate prin temperaturi ridicate si aparitia secetei care conduce la uscarea vegetatiei ierboase, sunt create premisele producerii si extinderii incendiilor de padure. In aceasta perioada, proprietarii de terenuri limitrofe…