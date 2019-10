Rompetrol Rafinare, pe locul 5 in topul companiilor din Europa de Sud Est

Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, este cotata drept a cincea cea mai importanta companie din Europa de Sud Est, potrivit unui studiu realizat de o agentie de presa din Bulgaria, informeaza compania. Compania care cuprinde rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti a urcat…

- Livrarile totale s-au situat la nivelul record de 97.000 de vehicule in perioada iulie-septembrie 2019, in timp ce analistii se asteptau la 97.477 unitati, conform datelor Refinitiv. Din totalul vehiculelor livrate de Tesla, 79.600 de automobile au fost Model 3, in timp ce analistii se asteptau la…

- KMG International a incheiat cu succes instruirea unei noi serii de studenți și elevi, parte din programul de internship „Pregatit pentru Cariera”. Aproape 90 de tineri au participat la programul menit sa-i ajute sa se dezvolte profesional, iar timp de doua luni, ei au fost conectați direct la industria…

- Rompetrol Downstream ndash; divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis astazi a cincea statie de carburanti Rompetrol din municipiul Craiova strada Henry Ford, nr. 12 . Investitia totala se ridica la circa 1,5 milioane USD si asigura crearea a 15 noi locuri de munca."Noua statie…

- Doi giganți din energie, cu patru milioane și jumatate de clienți in Romania, vor sa iasa de pe piața locala. Explicația experților Doua dintre cele mai mari companii din energie de la noi, care au impreuna patru milioane si jumatate de clienti, vor sa vanda firmele din Romania. Italienii de la Enel…

- Ecologiștii se opun cu vehemența realizarii drumului spre Herculane. Activiștii de mediu au și organizat un protest in acest sens, susținand ca „standardele UNESCO nu permit niciun fel de deranj al naturii“, in contextul in care din aceasta luna ar trebui sa inceapa lucrarile de defrișare. Este…

- COS, cel mai mare furnizor de mobilier și solutii pentru amenajarea birourilor din Romania, primește pentru al patrulea an consecutiv distincția de „Partener Platinum” al Steelcase in EMEA și raporteaza o cifra de afaceri de 38 milioane de euro, cea mai mare din istoria companiei pana in prezent. Steelcase,…