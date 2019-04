Rompetrol Rafinare anunta investitii de peste 50 de milioane de dolari in rafinaria Petromidia

Stiri pe aceeasi tema

- Vice Media a acceptat sa achite 1,8 milioane de dolari catre 675 de fosti angajati pentru a pune punct unui proces in care era acuzata ca in mod constant a platit cu mult mai putin femeile decat barbatii, potrivit Variety, scrie news.ro.Solutionarea procesului a fost prezentata spre aprobare…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat, vineri, ca Romania a cumparat cel de-al treilea sistem de rachete Patriot, iar plata, de 85 de milioane de dolari, a fost facuta catre americani in urma cu doua zile, pe data de 13 martie, scrie Mediafax.Citește și: IPJ Timiș CONFIRMA…

- Consiliul de Administratie al Fondului de Investitii in Energie Kazah-Roman a aprobat, saptamana trecuta, in prima sa sedinta, doua proiecte de investitii in valoare totala de circa 230 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Fondului, remis, miercuri, AGERPRES. Este vorba despre…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a anuntat ca a inregistrat anul trecut o pierdere de 23,07 milioane dolari, dupa un profit de 20,7 milioane dolari in 2017, pe fondul cresterii volatilitatii pietei, scrie news.ro.Totodata, afacerile au crescut cu 27%, la 5,26 miliarde…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de circa 5,26 miliarde dolari, cu 27% mai mare fata de cea din anul anterior, insa a incheiat anul cu pierderi de 23,068 milioane dolari, fata de un profit de 20,705 milioane lei in 2017, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Prim Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru domeniul resurselor energetice, Kent Logsdon, a vizitat Romania pentru a anunta o finantare de peste doua milioane de dolari pentru intarirea sectorului energetic al Romaniei, anunța Ambasada SUA in Romania.Cooperarea tehnica vizata este…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat la 4,936 miliarde de euro in 2018, de la 4,797 miliarde de euro in perioada ianuarie – decembrie 2017, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate miercuri, informeaza AGERPRES . Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit…

- Profitul operational al Grupului KMG International (KMGI) in Romania a atins 249,7 milioane de dolari in anul 2018, iar profitul net a depasit 86 de milioane de dolari, conform rezultatelor neauditate transmise miercuri de KMGI Bursei de Valori Bucuresti, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…