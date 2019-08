Investitia totala s-a ridicat la circa 3 milioane de dolari, iar modernizarea instalatiilor a vizat, in principal, optimizarea productiei de carburanti prin imbunatatirea sistemului integrat de management si automatizare a fluxurilor tehnologice.

Initiate la inceputul anului 2018, lucrarile de modernizare a celor doua instalatii au fost finalizate in iunie 2019. Implementarea noului sistem digital asigura analize detaliate in timp real a componentilor si a produsului final obtinut, si deci o monitorizare atenta a calitatii carburantilor si a conformitatii acestora cu legislatia in vigoare,…