- Compania Rompetrol, detinuta de KazMunayGas, a reusit sa intre in randul celor mai performante nume din economia romaneasca, pe fondul unei cresteri de 44 in ultimul an. Un studiu realizat de Brand Finance, firma independenta globala de evaluare de brand, a plasat, recent, compania Rompetrol in top…

- Rompetrol a intrat in premiera in top 10 branduri din Romania, asa cum reiese dintr un studiu facut de Brand Finance. Trei companii energetice sunt in acest top 10. Cu o crestere de 44 fata de anii trecuti, Rompetrol a avut o evolutie fulminanta. Brandul Rompetrol este evaluat la 111 milioane de euro,…

- Rompetrol Rafinare, membru al Grupului KMG International, continua sa inregistreze performanțe operaționale foarte bune la rafinariile Petromidia Navodari și Vega Ploiești. In primul trimestru al lui 2019, la cea mai mare rafinarie din Romania și una dintre cele mai moderne din Sud-Estul Europei au…

- 'Independent de activitatea operationala, rezultatele financiare din T1 au fost afectate de conditiile din piata internationala. EBITDA si rezultatul net au fost influentate negativ de volatilitatea ridicata din mediul de piata, care a dus la o presiune importanta asupra marjelor brute de rafinare…

- Pro TV, operațiunea din România a grupului regional Central European Media Enterprises, a avut în primul trimestru din acest an o scadere a veniturilor nete de 15,6%, la 38,8 milioane dolari, potrivit rezultatelor financiare neauditate. În ceea ce privește profitul operațional înainte…

- N. Dumitrescu Pornind de la principiul ca experienta conteaza, Rompetrol – parte a KazMunayGas – continua si in acest an Programul de Internship „Pregatit pentru Cariera”. Fiind una dintre primele companii din Romania care au pus in aplicare acest proiect, la editia din acest an – a 19-a – vor fi selectati…

- Rompetrol Rafinare, parte a grupului KMG International, va beneficia in 2019 de investitii totale de peste 60,5 de milioane de dolari. Din total, aproximativ 50 de milioane de dolari vor reveni catre rafinaria Petromidia, cea mai mare si cea mai moderna rafinarie din Romania.Potrivit unui comunicat…