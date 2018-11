ROMPAN: Consumul de paine in Romania a scazut in ultimul deceniu, dar inca se mentine peste media europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de paine in tara nostra a scazut in ultimul deceniu, de la 92 kilograme pe locuitor intr-un an, la putin peste 82 kilograme in momentul de fata. Totusi, el inca se mentine peste media europeana de 78 kg/locuitor/an, conform celui mai recent studiu de piata privind produsele de panificatie,…

- "Acum 10 ani consumul era mai mare cu 10 kilograme pe om anual, ceea ce inseamna ca s-a redus cu un un kilogram pe om in fiecare an si a ajuns la 82,2 kilograme. Este un consum mai mare decat media europeana de 78 kg/om/an, dar nu suntem departe si eu cred ca pe cap de locuitor consumul in perioada…

- "Acum 10 ani consumul era mai mare cu 10 kilograme pe om anual, ceea ce inseamna ca s-a redus cu un un kilogram pe om in fiecare an si a ajuns la 82,2 kilograme. Este un consum mai mare decat media europeana de 78 kg/om/an, dar nu suntem departe si eu cred ca pe cap de locuitor consumul in perioada…

- Oficialii Consiliului Concurentei desfasoara o analiza complexa a pietei de carburanti din Romania. Unul dintre principalele obiective ale investigatiei este de a afla cum se formeaza pretul la pompa al benzinei si motorinei.

- Meniurile românilor constau în mare masura din multa pâine și prea puțin pește, iaurt sau fructe. Conform unui studiu, în România, într-un an, se consuma 64 de kilograme de carne si produse de carne pe cap de locuitor, fata…

- Romania se afla pe locul 19 in Uniunea Europeana dupa valoarea stocului investitiilor straine directe in 2017, cu un total de 88,1 mld. dolari, fiind depasita de Ungaria, dar reusind sa treaca in fata Finlandei, arata un raport al United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

- Doi frați gemeni din județul Vaslui poarta numele celor mai mari jucatori de fotbal din ultimii ani. Daca Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt rivali pe teren, puștii din Romania se ințeleg de minune, impart același pat și joaca fotbal impreuna, in curtea casei lor din localitatea Pușcași, unde sunt…

- Activitatile holdingurilor este sectorul economic din Romania cu cea mai mare scadere a veniturilor, in ultimul deceniu, de 70%, ajungand la 149 de milioane de lei, potrivit unei analize realizate de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiari Bancari din Romania - AAFBR.