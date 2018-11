Romnii și vor putea porta numărul de telefon fix dintr-un judeţ n altul Utilizatorii de telefonie fixa care se vor muta dintr-un județ in altul vor putea sa iși pastreze numarul de telefon fix, inclusiv in situația in care se vor porta la un alt furnizor de telefonie, a anunțat azi arbitrul telecom (ANCOM). Autoritatea a adoptat o decizie care permite ca numerele geografice fixe de telefon sa poata fi folosite si in afara ariei geografice in care au fost alocate. Decizia adoptata astazi nu va conduce la modificarea numerelor de telefon sau la aparitia altei categorii de numerotatie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

