Stiri pe aceeasi tema

- Populatia poate cumpara, incepand de luni pana la 14 decembrie, titluri de stat, pe doi ani, printr-o noua emisiune initiata de Ministerul Finantelor Finantelor Publice (MFP), cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a treia in cadrul programului Tezaur.

- Populația poate cumpara, incepand de luni pana la 14 decembrie, titluri de stat, pe doi ani, printr-o noua emisiune inițiata de Ministerul Finanțelor Finanțelor Publice (MFP), cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a treia in cadrul programului Tezaur, conform Mediafax.Valoarea nominala…

- Ministerul Finantelor Publice lanseaza o emisiune aniversara de titluri de stat catre populatie, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a treia in cadrul programului TEZAUR-editia CENTENAR, acestea urmand sa poata fi cumparate in perioada de șuni, 26 noiembrie și pana in 14 decembrie. Valoarea…

- Ministerul Finantelor Publice lanseaza o emisiune aniversara de titluri de stat catre populatie, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a treia in cadrul programului Tezaur-editia CENTENAR, iar acestea vor putea fi cumparate in perioada 26 noiembrie-14 decembrie, conform unui comunicat…

- Ministerul Finantelor Publice lanseaza o emisiune aniversara de titluri de stat catre populatie, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a treia in cadrul programului Tezaur-editia CENTENAR, iar acestea vor putea fi cumparate in perioada 26 noiembrie-14 decembrie, conform unui comunicat al…

- Ministerul Finantelor Publice lanseaza o emisiune aniversara de titluri de stat catre populatie, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a treia in cadrul programului Tezaur-editia CENTENAR, iar acestea vor putea fi cumparate in perioada 26 noiembrie-14 decembrie, conform unui comunicat al...

- Ediția de Black Friday de anul acesta va aduce o creștere cu 30% a valorii tranzacțiilor online comparativ cu anul trecut, ajungand la peste 243 milioane lei, potrivit estimarilor unui dintre cei mai mari procesatori de plati din Romania. Ce vor cumpara romanii din magazinele online.

- In anul aniversarii Centenarului Marii Uniri din 1918, Romfilatelia a introdus in circulație emisiunea de marci poștale Fauritori ai Marii Uniri, partea I, care omagiaza personalitațile care au contribuit la realizarea celui mai important ideal al romanilor. Pe timbrul cu valoarea nominala de 2,50 lei este…