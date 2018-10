Stiri pe aceeasi tema

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari – Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica – un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia). Presedintele Klaus Iohannis va…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si...

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia).

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Spectacole de teatru, filme, concerte, intalniri cu scriitori, expozitii, conferinte si dezbateri vor avea loc la Festivalul Capitalelor Natiunilor Centenare, care se va desfasura de luni pana pe 17 septembrie, informeaza Agerpres. La evenimentul in care zece tari europene sarbatoresc, in 2018,…

- Festivalul se inscrie in zona de deschidere europeana a Romaniei si a Bucurestiului si transmite un semnal al unitatii europene, al diversitatii si creativitatii tarilor din zona Central si Est Europeana, precum si, dincolo de disensiunile istoriei, al valorilor umaniste comune. Festivalul este o intalnire…

- Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o crestere cu 54.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte…