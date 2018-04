Stiri pe aceeasi tema

- "Azi, intr-un interviu, raspunzand la o intrebare, am spus ca intentionez sa candidez la alegerile europarlamentare. Vreau sa fiu clar: oriunde si oricand as candida, prioritatea mea ramane Romania si situatia de aici. La asanarea situatiei de aici vreau sa contribui si acesta este motivul pentru…

- Aneta Bogdan, fondator al companiei care s-a ocupat de brandingul din spatele Miscarii Romania Impreuna, a dat explicatii, intr-un interviu dat pentru paginademedia.ro, referitoare la alegerea numelui formatiunii, valori si ideologie.

- Dacian Ciolos a raspuns articolului potrivit caruia lipsa pozitionarii ideologice a partidului Miscarea Romania Impreuna ar fi o abordare gresita. Fostul premier a declarat ca nu aceasta este cauza „dezastrului actual”, ci „oamenii politici corupti”. Acesta a mai incercat sa explice si ca masurile cele…

- Dragoș Pislaru, fostul ministru al Muncii in guvernul Dacian Cioloș, a vorbit intr-un interviu pentru HotNews.ro despre noul partid "Mișcarea Romania Impreuna", inregistrat vineri la tribunal, despre care spune ca iși propune sa nu fie un partid "de nișa", care sa faca "joc de glezne in opoziție", ci…

- Partidul lui Dacian Ciolos va rivaliza cu USR si PNL la urmatoarele alegeri, au declarat mai multi specialisti pentru „Adevarul“, desi programul noii formatiuni este mai degraba de stanga. Miscarea Romania Impreuna are un electorat similar cu cel al principalelor formatiuni din Opozitie, cred specialistii

- "Deci aici nu e vorba doar de ce crede Dacian Ciolos, de ce cred eu, ci de care este strategia partidului. (...) Nu pot acum sa spun eu si sa-mi iau un angajament în numele unui partid care, înca o data, nu exista, dar pentru mine si cu siguranta, pentru noi, pentru viitorul partid,…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" in 48 de ore, dintre care aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea de inregistrare din partea Tribunalului Bucuresti, potrivit fostului ministru al Sanatatii…

- Pentru ca suntem cu totii oameni liberi in redactia Newsweek Romania, mai si polemizam uneori… Razvan Chiruta scrie ca ne meritam soarta de vreme ce, desi ne vaicarim ca n-are cine sa ne scape de PSD, gasim nod in papura oricarui partid nou aparut. Ca initiativa politica anuntata de fostul premier Dacian…

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza, pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 "este comun cu al USR". "Singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi", spune Barna. El aminteste ca vineri membrii RO100 au depus actele…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- Partidul "Miscarea Romania Impreuna" va colabora cu acele formatiuni care impartasesc aceleasi valori, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos, lider fondator al formatiunii. El a spus ca prin constituirea noului partid doreste sa propuna "un vehicul" celor care care impartasesc cinstea si onestitatea.…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Bogdan Deleanu, moderatorul comunitatii locale din Bruxelles a Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile lui Dacian Ciolos pentru diaspora romaneasca. Bogdan Deleanu conduce si Europuls, organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2010 la Bruxelles de un grup de experti…

- "Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, i-a raspuns Vlad Voiculescu lui Razvan Exarhu in emisiunea „Morning Glory”, informeaza News.ro.Vlad Voiculescu, 35 de ani, a initiat „reteaua citostaticelor”, alcatuita din voluntari care timp de mai multi ani…

- Fostul ministru al Muncii, Dragoș Pislaru, susține ca noul partid anunțat de Dacian Cioloș va participa la alegerile pentru europarlamentare in 2019 cu proprii candidați. Pislaru, membru al Platformei Romania 100, a spus la Realitatea TV ca actele pentru transformarea platformei in partid politic vor…

