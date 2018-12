Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat, miercuri seara, in semifinalele Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, dupa ce Olanda a invins Germania cu scorul de 27-21 (13-11), la Nancy, in ultimul meci din Grupa principala 2. AGERPRES (editor: Mihai Tenea,…

- O victorie sau un egal cu Ungaria, și Romania se califica fara emoții in semifinalele Campionatului European. Romania se califica și in cazul unei infrangeri cu Ungaria, dar doar daca Norvegia invinge Spania.

- ​Campioana olimpica Rusia este prima echipa calificata in semifinalele Campionatului European de handbal feminin din Franta, dupa ce a invins, luni, reprezentativa Danemarcei, scor 32-21 (14-9), in penultimul sau meci din Grupa Principala I, informeaza...

- In urma rezultatului, Rusia aduna 8 puncte si nu mai poate fi detronata din pozitia de lider, cu o etapa ramasa de disputat in grupa principala I. Franta, pe locul 2, are 5 puncte. A doua partida a serii va fi cea dintre Serbia si Muntenegru, ambele cu cate 2 puncte in clasament. In ultima etapa a grupei…

- Campioana olimpica, Rusia, este prima echipa calificata in semifinalele Campionatului European de handbal feminin din Franta, dupa ce a invins, luni, reprezentativa Danemarcei, scor 32-21 (14-9), in penultimul sau meci din grupa principala I.In urma rezultatului, Rusia aduna 8 puncte si nu…

- Cu incepere de la orele 19,00, Naționala de handbal feminin a Romaniei intalnește echipa Olandei, apropiata valoric și cu ambiții similare. Batalia este pentru semifinale. Campionatul European, disputat in Franta, a randuit acest meci , sambata, la Nancy, cu incepere de la orele 19,00. Romania si Olanda…

- Echipa de handbal a Romaniei a ajuns la Nancy, unde pune la cale atacul asupra nationalei Olandei de duminica, din grupa principala a Campionatului European. Dupa victoria memorabila impotriva Norvegiei, campioanele promit spectacol și victorie cu Olanda.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa Germaniei, luni, la Brest, cu scorul de 29-24 (14-11), calificandu-se in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta.