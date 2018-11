Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de cele mai noi tehnologii in agricultura și soluțiile inteligente pe care le are in portofoliu, Iridex Group Plastic va prezenta soluții pentru compostare in cadrul unui workshop gratuit desfașurat in cadrul celui mai important eveniment expozițional de echipamente din domeniul agriculturii,…

- Capitala Banatului ar putea fi primul oraș din Romania in care va fi implementata tehnologia 5G. Vestea a fost data de Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, prezent astazi la Timișoara. Potrivit șefului Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații, licitația pentru frecvențele…

- Trei companii de telefonie mobila au fost sanctionate de Autoritatea Nationale pentru Administrare si Reglementare in comunicatii. Totul dupa ce deputatul PSD Florin Tripa a depus mai multe sesizari referitoare la lipsa semnalului de telefonie mobila si de date din mai multe localitati ale judetului,…

- Traim intr-o lume in care discursul politic aluneca din ce in ce mai mult spre dezbinare si izolationism. Paradoxal insa, nu am fost niciodata mai aproape unii de altii ca acum. Niciodata, vietile unor oameni din colturi cu totul diferite ale planetei nu s-au intrepatruns si influentat reciproc…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home si a primit aproape 300 de reclamatii de la…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home si a primit aproape 300 de reclamatii de la…

- „Inca de la aplicarea regulamentului european Roam like at home, ANCOM a monitorizat permanent și a investigat punctual, in urma sesizarilor primite din partea utilizatorilor, modul in care operatorii de telefonie prezenți pe piața romaneasca aplica prevederile acestuia. Neregulile depistate au fost…

- Romania a inregistrat in luna iulie 2018 o creștere cu 4,3% a indicelui armonizat al prețurilor de consum, avand astfel cea mai mare rata anuala a inflației din Uniunea Europeana, pentru a șasea luna consecutiv, conform datelor publicate, vineri, de Biroul european de statistica Eurostat. De asemenea,…