Romni arestați n Germania pentru prostitiție forțată de minori Patru romani au fost arestați in Berlin pentru forțarea unor minori de a se prostitua in parcul Tiergarten, care a devenit o zona centrala a barbaților care vor sa faca sex cu baieți tineri. Unii dintre romani și-ar fi obligat și propriii copii sa se prostitueze, relateaza msn.com. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Indivizii au fost arestati, miercuri, in Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei. Politia federala a confirmat ca s-au deschis "proceduri de ancheta" in care au fost implicate unitati din mai multe servicii, facandu-se apel inclusiv la fortele speciale. Anchetatorii au descoperit ca cei trei barbați…

