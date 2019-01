Stiri pe aceeasi tema

- George Rusu in varsta de 38 de ani a fost pus sub acuzare pentru ca a lansat o drona pe un camp din apropierea aeroportului londonez Heathrow, in Ajunul Craciunului, la cateva zile dupa ce toate zborurile au fost anulate pe aeroportul Gatwick, din acelasi motiv.

- George Rusu a fost identificat si pus sub acuzare pentru utilizarea unei drone in apropierea unei piste, la numai cateva zile distanta de la atacul cu drone comis asupra aeroportului Gatwick care s-a soldat cu amanarea a peste 1.000 de zboruri. Romanul este acuzat de 'utilizarea unui aparat…

- Guvernul britanic are in vedere inasprirea legii pentru a combate utilizarea ilegala a dronelor dupa incidentele de pe aeroporturile londoneze Gatwick si Heathrow, care au fost nevoite sa-si suspende zborurile dupa ce in apropierea pistelor au fost semnalate drone, a anuntat David Lidington, seful…

- Guvernul britanic are in vedere inasprirea legii pentru a combate utilizarea ilegala a dronelor dupa incidentele de pe aeroporturile londoneze Gatwick si Heathrow, care au fost nevoite sa-si suspende zborurile dupa ce in apropierea pistelor au fost semnalate drone, a anuntat David Lidington, seful…

- Zborurile de pe terminalul plecari al aeroportului Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, au fost suspendate. Decizia a fost comunicata de aeroport dupa ce o drona a fost detectata in apropiere. „Colaboram strans cu Poliția Metropolitana pentru a putea preveni orice amenințare…

- In decembrie, activitatea aeroportului Gatwick a fost perturbata timp de trei zile de zborurile unor drone. Au fost anulate circa 1000 de zboruri si au fost afectati aproximativ 140.000 de pasageri, iar siguranta decolarilor si aterizarilor a putut fi restabilita numai dupa desfasurarea unor echipamente…

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Zborurile…

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters. Zborurile au fost suspendate pana la…