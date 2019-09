Stiri pe aceeasi tema

- Inițial a fost condamnata la 4 ani si 4 luni de închisoare cu executare si plata unor despagubiri de 100.000 de euro. Avocatul ei a facut recurs, iar acum a fost data, la Curtea de Apel Timișoara, sentința definitiva.

- Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, a fost condamnata, vineri, la doi ani și opt luni de inchisoare cu suspendare. Decizia aparține magistraților Curții de Apel Timișoara. Romina Rotariu a fost gasita vinovata de comiterea infractiunilor de lovire si alte violente si de purtare abuziva,…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat vineri sentinta finala in dosarul Rominei Rotariu, fiica fostului international Iosif Rotariu, acuzata de purtare abuziva fata de trei copii aflati in cresa familiei. Condamnata in prima instanta la inchisoare cu executare, Romina Rotariu a primit in final o pedeapsa…

- La sfarșitul lunii mai, Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului 5, care ii respinsese la randu-i pe 24 aprilie, cererea de eliberare condiționata și a hotarat ca omul de afaceri poate depune o noua cerere de eliberare condiționata incepand cu 2 septembrie, ceea ce fostul finanțator…

- Angela Toncescu, fost presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiara), a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, in dosarul falimentarii Astra Asigurari. Potrivit…

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti au redactat motivarea deciziei de condamnare a fostului director al Loteriei Romane, care a primit trei ani cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei.