Stiri pe aceeasi tema

- Nici dosarele penale si nici amenzile de mii de lei nu ii mai sperie pe locatarii blocurilor sociale din Targoviste. Angajatii Electrica au decuplat de la reteaua electrica zeci de familii care erau racordate ilegal.

- In contextul dezvoltarii ofertei de programe educative pentru elevi, Consiliul Județean Dambovița și Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste se Post-ul Programul atelierelor „Școala Altfel” la Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Dambovițenii care vor, astazi, sa circule pe ruta București – Targoviște trebuie sa se informeze foarte clar asupra mersului trenurilor. Post-ul O parte din trenurile pe ruta București – Targoviște, anulate! Situația variaza de la o ora, la alta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Saptamana trecuta, o delegație a Universitații „Valahia” din Targoviște a intreprins o vizita oficiala la Bijeljina, Post-ul Universitatea Valahia, memorandum de colaborare cu Universitatea East din Sarajevo apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri, 23 februarie 2018, oficialitați dambovițene il acompaniau pe ambasadorul Rusiei, Valeri Kusmin, și depuneau coroane de flori la monumentul din cimitirul Post-ul Ambasadorul Rusiei a sarbatorit Ziua Armatei Roșii la Targoviște, departe de ochii presei. Elevi, cu flori in maini, au fost aduși…

- Articol realizat de Roxana Clopotaru, studenta a specializarii Jurnalism de la Facultatea de Științe Politice, Litere Post-ul Ultima zi a expoziției „Aurul și argintul antic al Romaniei” la Muzeul de Istorie din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Articol realizat de Roxana Clopotaru, studenta a Facultații de Științe Politice, Litere și Comunicare, specializarea Jurnalism. Post-ul Paștele Cailor-sarbatoare cu tradiții la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mihai Denis este unul dintre copiii care pot da lecții de viața de la 11 ani. Pentru ca lumea lui Post-ul TARGOVIȘTE: Lecție de voința de la un copil diagnosticat cu autism! Și-a invins teama și a ținut un discurs apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentanți ai 12 organizații ale Partidei Romilor din Dambovița au protestat, astazi, in fața sediului partidului din Targoviște. Romii spun Post-ul Protest la Partida Romilor Dambovița! Romii vor demisia lui Moise Vasile „Deju” din fruntea organizației apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de Post-ul Nou nascut prematur, adus cu elicopterul la Targoviște, din cauza unor grave probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Buldozerele pun la pamant, inca, o secție a Combinatului de Oțeluri de la Targoviște, aflat sub patronat rus. Forja de Post-ul TARGOVIȘTE: Rușii de la COS demoleaza secția din care a „disparut” instalația certificata NATO apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In data de 16 februarie 2018 a avut loc cea de a IV–a ediție a Concursului internațional Post-ul Targoviște: Proiectul internațional ,,Sa cresc mare si voinic!” la a IV –a ediție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul Internațional de Conferințe al Universitații „Valahia” din Targoviște a gazduit, vineri, 16 februarie 2018, evenimentul festiv organizat de Centrul Post-ul 50 de ani de la inființarea Centrului Militar Județean Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sorana Cirstea s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului de la Doha. Reprezentanta noastra, din Targoviște, aflata pe Post-ul Sorana Cirstea produce surpriza la Doha și o va intalni in optimi pe Garbine Muguruza apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Catalin Cercel are o firma pe strada Burniței, in Sectorul 3 al Capitalei. In apropierea stalpului de electricitate, acolo unde sunt montate contoarele, a fost construit un bloc. Mare i-a fost mirarea cand a vazut ca din contorul sau porneau fire care duceau chiar la șantierul blocului. “Au construit…

- Comunicat de presa Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc Etapa finala a Concursului International: Sa cresc mare și voinic!(sectiunea Post-ul TARGOVIȘTE: Peste 1000 de copii s-au inscris la concursul „Sa cresc mare și voinic!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Firma prahoveana CAST, primul caștigator al contractului de lucrari pentru realizarea Centurii ocolitoare a municipiului Targoviște, a obținut in instanța Post-ul Lovitura pentru primaria Targoviște! Firma CAST caștiga in instanța peste 10 milioane de lei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Va aduceți aminte celebrul caz al beneficiarei de ajutor social din Targoviște care nu a muncit niciodata pentru ca munca Post-ul TARGOVIȘTE: Din 300 de beneficiari ai ajutorului social, 260 sunt prea depresivi ca ca munceasca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ristorante Del Ponte angajeaza supraveghetor pentru locul de joaca Clubul lui Mickey Mouse -Del Ponte. Varsta maxim 45 ani. Pentru detalii Post-ul TARGOVIȘTE: Se cauta supraveghetor pentru loc de joaca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Joi, 8 februarie 2018, ora 12.00, Centrul de Analiza si Dezvoltare Pedagogica, din cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic – Post-ul „Practica pedagogica – intre probleme și soluții” – Eveniment de real interes la Universitatea Valahia din Targoviste apare prima data in Gazeta…

- Vino alaturi de noi pe platoul Prefecturii pe data de 10 februarieincepand cu ora 10:00 și exploreaza orașul Targoviște folosind jocul Vanatoarea de comori! Cine poate Post-ul Vanatoare de comori, in Targoviște! Joaca și tu, pe 10 februarie, și caștiga un premiu! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Asociația Județena a Pescarilor și Vanatorilor Sportivi va invita la Balul vanatorilor și al pescarilor Targoviște – 2018. Evenimentul va Post-ul Invitație: Balul vanatorilor și pescarilor, la Casa Gurmandului din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Joi, 8 februarie 2018, ora 17.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita are loc prezentarea cartii „Nocturna cu Post-ul Stelian Tanase vine la Targoviște sa lanseze thriller-ul Nocturna cu vampir opus 1 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Artiștii bucureșteni proveniți din sfera muzicii rap romanești vor reveni la Targoviște pentru a susține un concert intr-un club din Post-ul ALAN&KEPA – rap live in Targoviște! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 3.500 de lei au ajuns de la elevii Școlii Coresi din Targoviște, la pacienții cu boli incurabile ingrijiți in cadrul Compartimentului Post-ul Elevii de la Coresi au donat 3.500 de lei pentru Compartimentul Ingrijiri Paliative apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Targoviște prin atelierul „Fara Post-ul Elevii de la ”Constantin Cantacuzino” , la atelierul „Fara violența verbala” organizat de Asociația Be You apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Nici zona ultra centrașa a municipiului Targoviște nu este ferita de hoți. Noaptea trecuta persoane neunoscute au spart magazinul alimentar Post-ul Hoții au dat o spargere chiar in centrul municipiului Targoviște! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Happy Hour la Beraria „Vlad Tepes” din Targoviște! In toate zilele de luni, marți, miercuri și joi (cu excepția sarbatorilor religioase Post-ul TARGOVIȘTE: Happy Hour la Beraria „Vlad Țepeș”! Reducere de 50% la toate bauturile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR Dambovița, Dumitru Lupescu s-a intors la copiii de la Școala multietnica „Smaranda Gheorghiu” din Targoviște, pentru a-i premia Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) a premiat copiii cu rezultate foarte bune, de la Școala Smaranda Gheorghiu apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Doi tineri, de 25, respectiv 16 ani au reușit sa sustraga, vreme de mai multe zile, incalțamanite intr-un centrul Post-ul TARGOVIȘTE: Doi tineri, din care unul minor, au furat incalțaminte dintr-un centru comercial apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Societatea Comerciala Util, producator de mobilier la comanda, selecteaza in vederea angajarii: tamplar calificat circularist operator finisari, operator cnc, sudor Post-ul TARGOVIȘTE: Util, cunoscut producator de mobila, face angajari! Vezi posturile disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Astazi, la Muzeul Tiparului și al Carții Vechi Romanești din cadrul Complexului Muzeal Curtea Domneasca din Targoviște, s-a desfașurat dezbaterea Post-ul Istorici din Romania și Republica Moldova au dezbatut evenimentele Unirii de la 1859 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Drapelul care a unit, simbolic, cele doua state aflate de o parte si de alta a Prutului, Romania si Republica Moldova Post-ul Steagul de 100 de metri, desfașurat peste Prut, arborat pe Turnul Chindiei din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi , 23 ianuarie 2018 , a avut loc Concursul Regional de arte vizuale și istorie „Unirea-națiunea a facut-o!”, Post-ul TARGOVIȘTE: Steagul de 100 de metri, desfașurat peste Prut, arborat pe Turnul Chindiei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Judetean Dambovita, Complexul National Muzeal “Curtea Domneasca“ Targoviste, Universitatea „Valahia” din Targoviste, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din Post-ul DEZBATERE: „Unirea Principatelor de la 1859: intre importanta istorica si cunoastere” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- O femeie de 61 de ani a fost acidentata in zona cartierului Matei Voievod din Targoviște. Femeia a incercat sa Post-ul TARGOVIȘTE: O femeie, care traversa neregulamentar, lovita de un autoturism apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vrei sa devii un membru activ al comunitații? Vrei sa dai frau liber creativitații tale? Iți place sa vorbești in Post-ul Tinerii activi devin voluntari EUROPE DIRECT Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi, 15 ianuarie 2018, Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, a participat la evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale, organizate Post-ul Ziua Culturii Nationale, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri, celebrata la sediul Bibliotecii Judetene…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviște. Prin ambiție, organizare și profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei Post-ul REGATA, cel mai important jucator in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, iși anunța planurile pentru 2018: birouri noi in…

- Incident in aceasta dimineața in cartierul micro 5 al municipiului Targoviște. O batrana de 91 de ani a cazut de Post-ul Sinucidere sau accident: O batrana de 91 de ani a cazut de la etajul doi al unui bloc din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Material realizat de Roxana Clopotaru, studenta la Jurnalism, anul I La doar 14 km de orasul Targoviste, strajuita de Dealul Post-ul Gura Ocniței, localitatea in care copiii nu au uitat obiceiul colindului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PNL Cezar Preda confirma spusele presei locale despre distrugerea arbitrara a organizațiilor puternice ale PNL Dambovița. Preda a declarat Post-ul Cezar Preda – PNL iși distruge organizațiile: „Am distrus Targoviște, fara nici o soluție, apoi Moreni și acum Titu” apare prima data in Gazeta…

- Moș Craciun l-a insoțit, astazi, pe deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu, la Școala Smaranda Gheorghiu din Targoviște, școala multietnica in Post-ul Surprize din partea deputatului Dumitru Lupescu pentru elevii de la Smaranda Gheorghiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar ar putea fi cercetat pentru furt calificat, in urma unui gest greu de explicat logic. Tanarul a furat Post-ul TARGOVIȘTE: Un tanar risca puscaria, dupa ce a furat o perna de cațiva lei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Moș Craciun a ajuns in aceasta seara la Targoviște. Dupa ce a strabatut, impreuna cu caravana sa, centrul orașului, Moșul Post-ul Moș Craciun a ajuns la Targoviște! Copiii sunt așteptați cu cadouri in Orașelul Moșului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Școala Gimnaziala Coresi Targoviște organizeaza, miercuri, 20 decembrie, incepand cu ora 17:00, a doua ediție a Targului de Craciun. Evenimentul va avea Post-ul TARGOVIȘTE: Școala Coresi organizeaza al doilea Targ de Craciun, in scopuri umanitare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meda Park Winter Cup 2017, competiția de baschet 3×3 organizata de Asociația Be You cu sprijinul Meda Park, a fost Post-ul TARGOVIȘTE: S-a incheiat Meda Park Winter Cup 2017, etapa FIBA Word Tour apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Luna, un caine din rasa Husky, s-a pierdut pe 13 decembrie, in zona Cinematografului Independența din municipiul Targoviște. Luna are Post-ul Ați vazut-o pe Luna? Stapanii ofera recompensa pentru gasirea ei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr-o atmosfera speciala, 13 copii speciali au urcat pe scena Casei Tineretului din Targoviste, la Gala Stelutelor Talentate. Le spunem Post-ul Spectacol emoționant la Targoviște! Copii cu Sindrom Down si Autism au urcat pe scena alaturi de voluntari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S.C. Aso Cromsteel S.A. angajeaza Asistent comercial Cerintele postului sunt : – Foarte bune cunsostinte de operare PC – Cunostinte avansate de Post-ul S.C. Aso Cromsteel S.A. Targoviște angajeaza asistent comercial apare prima data in Gazeta Dambovitei .