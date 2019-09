Stiri pe aceeasi tema

- Momente emoționante pentru Romica Țociu. Astazi, nepotul sau a fost botezat, iar fiul, Catalin, s-a cununat civil cu mama baiețelului sau. Actorul a facut primele declarații, in direct la Acces Direct. „Filip este gata sa il botezam. Sa-ți spun ceva, nu i-am zis pana acuma pe nume niciodata. I-am spus…

- Astazi, este o zi de dubla sarbatoare pentru Romica Țociu! Unul dintre cei mai indragiți actori de la noi intra in pielea unui dublu rol: cel de bunic și cel de socru mare. Este ziua in care actorul iși boteaza primul nepot, micuțul Filip, dar și ziua in care iși vede fiul, pe Catalin, in postura de…

- A mai ramas puțin timp pana cand va incepe un nou sezon al emisiunii ”Acces Direct”, iar la carma emisiunii va fi Mirela Vaida. Nu este pentru prima data cand aceasta vine in platoul emisiunii, intrucat de-a lungul timpului ea a fost prezenta in cadrul emisiunii de la Antena 1 și ca invitat, dar și…

- Mihaela Radulescu are emotii. Fiul sau de 15 ani are o iubita majora! Mihaela Radulescu se declara mandra de fiul ei, dar si cuprinsa de multe emotii in aceasta perioada. Ayan, in varsta de 15 ani, are prima relatie amoroasa. Aleasa lui este o tanara majora, ce a implinit deja 18 ani. Vedeta a povestit…

- Cristina Cioran a vorbit despre cum a ajuns sa o inlocuiasca pe Simona Gherghe la carma emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Inainte ca Simona Gherghe sa devina mamica pentru a doua oara, cea care a inlocuit-o la emisiunea Acces Direct a fost Cristina Cioran. Intr-un interviu pe care l-a acordat…

- A suferit și a tras mult, dar Ozana Barabancea a avut grija ca toate eforturile ei pentru silueta perfecta sa nu fie in zadar. Vedeta a intors toate privirile la plaja, acolo unde a pus pe ea costume de baie ce i-au pus in valoare silueta.